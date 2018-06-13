Apple, Kullanıcı Verisi Toplayan Geliştiricileri Banladı

Apple, sosyal medya sitelerini derinden sarsan kullanıcı verisi skandallarının ardından App Store’da uyguladığı kuralları sessizce sıkılaştırdı. Yapılan değişikliklerin ardından kullanıcı verisi toplamaya çalışan geliştiriciler, uyarılmadan App Store’dan banlandı.

Yeni kurallar uygulanmaya başlamadan önce geliştiriciler, kullanıcıdan izin almak suretiyle rehberlerdeki telefon numaraları ve benzeri bilgilere ulaşabiliyorlar, bunları istedikleri gibi kullanabiliyorlardı. Kural değişikliğinden sonra kullanıcıların rehberlerindeki bilgileri alan ve bunları başka şirketlere satan uygulamalar ve geliştiriciler, hızlıca App Store üzerinde yasaklandı. Geçen hafta yapılan değişiklikle birlikte yüzlerce geliştiricinin banlandığı söylenirken, rehber bilgilerini toplamanın kısmen yasakladığı, toplanan rehber bilgilerinin kullanıcı profilleriyle eşleştirilmesinin de uzaklaştırma cezasına tabi davranışlar arasına girdiği kaydedildi.

Tüm bu değişikliklere rağmen Apple, çeşitli uygulamaların kullanıcıların rehberlerine erişme haklarının tamamen kısıtlanmadığını, herhangi bir uygulamanın rehberlerden alınan bilgilerle ne yapılacağını kullanıcıya açıkça söylemesi durumunda, App Store’da kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Cambridge Analytica Skandalı sonrası başta Facebook olmak üzere birçok sosyal medya sitesi, kullanıcı sözleşmelerini yenilemişler ve kullanıcı bilgisi toplama işini daha aza indirgeme kararı almışlardı. Yaşanan olaylardan sonra harekete geçen Avrupa Birliği ise çıkardığı yasayla birlikte kullanıcı verisi toplamaya dair çeşitli kurallar koymuş ve çeşitli yazılım şirketlerinin izinsiz kullanıcı verisi kullanmasının önüne geçmişti.