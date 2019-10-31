Apple Kullanıcılara Hem AirPods Hem de AirPods Pro Satmak İstiyor

Apple tarafından sessiz sedasız duyurulan AirPods Pro, gürültü engelleme ve şeffaflık modu gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ürün hakkında bazı açıklamalarda bulunan Tim Cook, bu modelin AirPods alternatifi olmadığını direkt olarak tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

"Kullanıcılar Hem AirPods Hem de AirPods Pro Almalı"

Apple, giyilebilir ürünler ve akıllı ev ürünleri ve aksesuarlar üzerinden yalnızca son çeyrekte 6,5 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Mali durum hakkında açıklama yapan Tim Cook "AirPods Pro ile gürültüyü engellemek isteyen insanlara yeni bir ürün sunmakla gurur duyuyoruz." dedi.

Yeni modelin satış tarihine göz attığımızda son çeyrek gelirlerini etkileyecek bir noktada konumlandırıldığını görüyoruz.

Tim Cook konuşmasının devamında bazı ilginç beklentilerini de paylaştı. Mevcut AirPods kullanıcılarının yeni ürünler için ilk müşteriler olmasını beklediğini belirten Cook "AirPods kullanan ve gürültü engellemek isteyen kişilerin ihtiyaç duydukları zamanlar için bir çift elde etmek isteyeceğini düşünüyorum." dedi.

Tim Cook'un Apple müşterilerinin hem AirPods hem de AirPods Pro modellerine sahip olma ihtimalinin yüksek olduğuna inancı oldukça ilginç. Farklı özellik kümesi sunsalar da, genel işlevsellik açısından hala oldukça benzerler.