Apple Kullanıcıları Büyük Tehdit Altında

Siber güvenlik şirket Kaspersky, iOS ve macOS işletim sistemlerine yönelik yapılan siber saldırılarda artış yaşandığını açıkladı. Kaspersky 2019 yılının ilk yarısında Apple kullanıcılarına yönelik saldırıların 1.6 milyona ulaştığını söyledi.

Kaspersky'nin yayınladığı rapora göre, dolandırıcılar sıklıkla iCloud arayüzünü taklit etmekte ve kullanıcıları dolandırmaya çalışmakta.

Kötü amaçlı kişiler, kullanıcılara attıkları spam maillerde iCloud bilgilerini istemekteler ve gönderilen bağlantıya tıklamayanların hesaplarının kilitleneceğini söylemekteler.

Bir diğer dolandırıcılık yönteminde ise hackerlar, bilgisayarınıza virüs bulaştığını ve IBAN numarasına para göndererek sorunun çözüleceğini söylemekteler. Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Sidorina açıklamasında şunları söyledi:

"Bu dolandırıcılık yöntemleri teknik açıdan yeni olmasa da bunların Windows veya Android gibi diğer platformların kullanıcılarına kıyasla Apple kullanıcıları için daha büyük bir tehlike oluşturduğuna inanıyoruz. Bunun nedeni ise Mac ve diğer Apple cihazlarının oluşturduğu ekosistemin genellikle daha güvenli olarak kabul edilmesi. Bu yüzden kullanıcılar sahte web siteleriyle karşılaştıklarında daha dikkatsiz davranabiliyor."

Sizler de dolandırıcılık mağduru olmamak için mail kutunuza gelen maillerin kim tarafından gönderildiğine özellikle çok dikkat edin.