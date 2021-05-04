Apple Kullanıcıları için Uyarı: Bu Güncellemeleri Yükleyin!

iPhone, iPad, Mac ve Watch sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme ile karşınızdayız: Apple kullanıcıları, geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni güncellemeleri hızlı bir şekilde indirmeli ve yüklemeli. Peki bu neden büyük bir önem taşıyor ve neleri düzeltiyor?

Apple Kullanıcıları için Önemli Güncelleme Yayınlandı!

iPhone modelleri için iOS 14.5.1, iPad modelleri için iPadOS 14.5.1, Mac modelleri için macOS 11.3.1 ve Watch modelleri için watchOS 7.4.1 olarak kodlanan yeni güncellemeler, WebKit üzerinde yer alan ve keyfi kod yürütmeye olanak sağlayan önemli bir güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

Burada bahsettiğimiz şeylerin tam olarak ne anlama geldiğini anlamamış olabilirsiniz. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse yeni güncellemeler, kötü amaçlı internet sitelerinin cihazınızda denetlenmemiş kod çalıştırmasına izin veren önemli bir güvenlik açığını kapatıyor.

Bu nedenle ertelemek isteyeceğiniz bir güncelleme olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada iPhone 5S, iPhone 6, iPad Air, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 gibi nispeten daha eski bir cihaza sahipseniz, yeni yayınlanan iOS 12.5.3 güvenlik güncellemesi de tam olarak aynı soruna odaklanıyor.

iOS 14.5 Yenilikleri Neler?

Tahmin edebileceğiniz üzere başta Facebook olmak üzere pek çok şirket, mevcut politikalarını kullanıcı davranışlarına bağlı şekillendiriyor. Bu noktada özellikle reklamlardan bahsettiğimizi anlamış olabilirsiniz. Apple tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda tüm uygulama geliştiricileri, 26 Nisan 2021 tarihinden itibaren Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı politikaları çevresinde hareket etmek zorunda kalacak.

Bu kapsamda geliştiriciler, kullanıcıların etkinliklerini izlemek istiyorsa açık bir izin almak zorunda kalacak. Yani iOS 14.5 ile birlikte uygulama geliştiricileri, kullanıcı hareketlerini izlemek için izin almak zorunda kalacak ki, muhtemelen hiçbir kullanıcı buna izin vermeyecektir.