Apple Kullanıcıları iOS 12'yi Beğenmedi mi?

Apple, geliştiricilere yönelik iOS sürüm istatistiklerini yayınladı. App Store verilerinden gelen bilgilere göre iPhone, iPad ve iPod touch modellerinin yüzde 88'i iOS 12 sürümünü kullanıyor.

Apple'ın son verileri müşterilerin yüzde 88'inin iOS 12'yi, yüzde 7'sinin iOS 11'i kullandığını ve yüzde 5'inin ise daha eski iOS sürümlerine sahip. Bu oran, yalnızca son dört yılda piyasaya sürülen cihazları için ise yüzde 90'a kadar yükseliyor.

Ayrıca önümüzdeki ay yeni iOS 13'ü duyuracağı düşünülen Apple'ın artık son iOS 12 verilerini yayınladığı düşünülüyor. Daha önceki Mayıs verilerinde yüzde 85 oranında olan iOS 12 kullanımı yaklaşık yüzde 3'lük artış göstermiş durumda. Kullanıcıların iOS 12'ye olan güveni ise olumlu.

iOS 12'ye güncelleme oranları, iOS 11'e kıyasla artışın yaşandığını temsil ediyor. 2018'deki verilerde iOS 11'in kullanım oranı yüzde 85 seviyesindeydi. Yani iOS 12 güncellemesini daha çok kullanan Apple kullanıcıları, iOS 12'nin odaklandığı kararlılık ve performans kriterlerini sevmiş gibi gözüküyor.

iOS 13'te Neler Olacak?