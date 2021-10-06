Apple Kullanıcıları iPhone 13 Serisinden Etkilenmedi

Apple tarafından kısa bir süre önce duyurulan ve satışa sunulan iPhone 13 modelleri, şirketin mevcut kullanıcılarını pek de etkilememiş gibi gözüküyor. Yapılan anketlere göre mevcut iPhone kullanıcıların yalnızca beşte biri yeni seri ile yakından ilgileniyor.

Mevcut iPhone Kullanıcıları iPhone 13'e Sıcak Bakmıyor

SellCell tarafından yürütülen anket mevcut durumda iPhone kullanan beş binin üzerinde katılımcı ile gerçekleşti: Katılımcıların yüzde 64 oranındaki kısmı yeni modelleri 'heyecan verici değil' olarak nitelendirirken, yüzde 21 oranındaki kısmı 'biraz heyecan verici' olarak tanımladı. Yeni modelleri 'son derece heyecan verici' olarak nitelendiren kullanıcıların oranı ise yüzde 15 seviyesinde kaldı.

Söz konusu şey satın alma konusuna geldiğinde katılımcıların yalnızca yüzde 23 oranındaki kısmının yeni modelleri satın almayı planladığı vurgulandı. Bu oran lansmandan önce yüzde 43,7 seviyesinde olduğu için, lansmanın ve yeni modellerin beklenen etkiyi yaratmadığı söylenebilir.

Satın alım yapmayı planlayan kullanıcılara gelince tercihler sırasıyla iPhone 13 Pro (%42,5), iPhone 13 Pro Max (%26,3), iPhone 13 (%22,0) ve iPhone 13 Mini (%9,2) olarak gerçekleşti. Satın almayı planlamayan kullanıcılar ise Touch ID'nin olmaması (%29,3), önemli özelliklerin dikkat çekmemesi (%19,5) ve mevcut telefonlarının iyi çalışması (%12,1) nedenleri ile bu planlarını destekledi.

Açıklanandan Daha Güçlüler

Apple tarafından 14 Eylül tarihinde düzenlenen etkinlik sırasında A15 Bionic ile gelen iPhone 13 modellerinin, bir önceki seriye nazaran yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklanmıştı. Şimdi, yapılan performans testlerinin sonuçlarına göre aradaki fark yaklaşık olarak yüzde 62 seviyesinde.

Etkinlik sırasında A15'in mobil pazarda herhangi bir rakibe sahip olmadığını vurgulayan Apple, iki nesil önceki A serisi yongaların dahi Android tarafındaki cihazlardan daha iyi performans gösterdiğini söylemişti. İkincisinin ne denli doğru olduğu tartışılsa da, ilki gerçekten de doğru gibi gözüküyor.