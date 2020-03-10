Apple Kullanıcıları Uyardı: Cihazları Dezenfekte Edin

Hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Corona Virüsü pek çok farklı yoldan bulaşabilmesi nedeni ile azami dikkat gerektiriyor. Apple yaptığı duyuru ile birlikte kullanıcıların, cihazlarını nasıl dezenfekte etmesi gerektiğini açıkladı.

Apple'dan Dezenfekte Yöntemi Açıklaması!

Apple, resmi internet sitesinde yaptığı değişiklik ile birlikte cihazların Covid-19 kaynaklı risklere karşı nasıl korunabileceğini açığa kavuşturdu. Bu adımın öncesinde şirket, iPad ve iPhone modellerinde yer alan oleofobik kaplama üzerinde doğabilecek bozulmalara karşı ürünleri temizlemek için kimyasal madde kullanımına karşıydı.

Yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak iPhone'unuzun dış yüzeylerini nazikçe silebilirsiniz. Hiçbir şekilde çamaşır suyu kullanmayın ve cihazı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.

Verilen talimatlar iPhone, iPad ya da Mac modelinize bağlı olarak neyin kullanılması gerektiğini ve neyin kullanılmaması gerektiğini kapsar. Yani her model için farklı bir yol izleneceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte çoğu durumda öncelikle cihazı kapatmanız, kabloları çıkartmanız ve silmek için yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez kullanmanız tavsiye edilir. Bu, bir anlamda mikrofiber bez anlamına gelir.

Peki siz cihazlarınızı dezenfekte ediyor musunuz? Hemen aşağıdan konu ile ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.