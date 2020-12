Apple Kurucu Ortağı 45 Yıl Sonra Blockchain Şirketi Kuruyor

Apple kurucu ortağı blockchain şirketi kuruyor. 45 yıl sonra ilk defa yeni bir şirket girişiminde bulunan Steve Wozniak, yeşil enerji kullanımını sağlayan bir kripto teknoloji şirketi oluşturuyor.

Steve Wozniak, Apple’ı 1976′da Steve Jobs’un evinin garajında ​​kurduktan 45 yıl sonra ikinci bir şirket kuruyor. Cuma günü yapılan açıklamaya göre Wozniak bu kez, Efforce adlı yeşil enerjiye destek sağlayan kripto para birimi ve blockchain teknolojisi üzerine bir iş kuruyor.

Neredeyse bir yıldır geliştirilme aşamasında olan Efforce, kurumsal veya endüstriyel bina sahiplerinin "yeşil” projelerini finanse edilmesi için bir pazar yeri olmayı hedefliyor.

Şirketten gelen basın bültenine göre, yatırımcılar gelecekte kripto parayla sağlanan tasarrufları satın alarak enerji verimliliği projelerine katılabilir, şirketler ise bu iyileştirmelerden blockchain kullanarak bedelsiz yararlanabilir:

"Akıllı bir sözleşme, elde edilen tasarrufları kripto para sahiplerine ve aracıları olmayan şirketlere tüketim / tasarruf verilerine dayanarak yeniden dağıtabilir."

EFFORCE is proud to announce its official #WOZX token listing on two leading #exchanges this coming December 3rd, 2020!#energyefficiency #Token #blockchain #wozhttps://t.co/wlpvrJS2lV