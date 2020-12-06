Apple Kurucu Ortağı 45 Yıl Sonra Blockchain Şirketi Kuruyor

Apple kurucu ortağı blockchain şirketi kuruyor. 45 yıl sonra ilk defa yeni bir şirket girişiminde bulunan Steve Wozniak, yeşil enerji kullanımını sağlayan bir kripto teknoloji şirketi oluşturuyor.

Steve Wozniak, Apple’ı 1976′da Steve Jobs’un evinin garajında ​​kurduktan 45 yıl sonra ikinci bir şirket kuruyor. Cuma günü yapılan açıklamaya göre Wozniak bu kez, Efforce adlı yeşil enerjiye destek sağlayan kripto para birimi ve blockchain teknolojisi üzerine bir iş kuruyor.

Neredeyse bir yıldır geliştirilme aşamasında olan Efforce, kurumsal veya endüstriyel bina sahiplerinin "yeşil” projelerini finanse edilmesi için bir pazar yeri olmayı hedefliyor.

Şirketten gelen basın bültenine göre, yatırımcılar gelecekte kripto parayla sağlanan tasarrufları satın alarak enerji verimliliği projelerine katılabilir, şirketler ise bu iyileştirmelerden blockchain kullanarak bedelsiz yararlanabilir:

"Akıllı bir sözleşme, elde edilen tasarrufları kripto para sahiplerine ve aracıları olmayan şirketlere tüketim / tasarruf verilerine dayanarak yeniden dağıtabilir."

Apple kurucu ortağından blockchain şirketi: Efforce ne yapacak?

Efforce kurucu ismi olan Wozniak, " Dünya çapında enerji tüketimi ve CO 2 emisyonu katlanarak arttı, bu da iklim değişikliğine ve çevre için olumsuz sonuçlara yol açtı. Alışkanlıklarımızı değiştirmeden enerji ayak izimizi iyileştirebilir ve enerji tüketimimizi azaltabiliriz. D aha fazla enerji iyileştirmesi yaparak -yeşil enerji kullanarak- çevreyi kurtarabiliriz" dedi.

Efforce proje lideri ve kurucu ortağı Jacopo Visetti yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda birçok küçük şirket mücadele ediyor. LED aydınlatmaya geçmeyi, üretim süreçlerini düzene koymayı ve hatta ısıyı korumak için yalıtımı bile göze alamazlar" ifadelerini kullandı.

Efforce şirketinin WOZX adlı bir kripto para birimi bulunuyor ve HBTC’de 3 Aralık’ta halka açıldı. Şirketin yayınladığı gönderide, önümüzdeki hafta başka bir pazar olan Bithumb Global’de faaliyete geçeceği ve bu şekilde kripto para biriminin kayda değer olacağı belirtildi.

Steve Wozniak’ın ilk girişimi Apple, 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Bundan dolayı Apple'ın kurucu ortağının yeni şirketi Efforce'un merak uyandırdığını söyleyebiliriz.