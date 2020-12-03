Apple Kutuya Şarj Aleti Koymak Zorunda Kaldı

Tüketiciyi koruma dairesi, Apple'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde satılan her iPhone'a bir güç adaptörü eklemesi gerekeceğini açıkladı. Kamu kurumu Procon-SP, Ekim ayında Apple ile temasa geçti ve şirketten neden artık yeni iPhone'larıyla şarj aksesuarları sağlamadığını açıklamasını istedi. İşte ayrıntılar.

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Macrumors.com'da yer alan habere göre Apple, iPhone'lara artık bir güç adaptörü dahil etmemenin çevresel faydalarını öne sürerek sorular soruya yanıt verdi ve birçok kullanıcının zaten yedek şarj cihazına sahip olduğunu, ayrıca bu hareketin karbon emisyonlarını azalttığını belirtti.

Procon-SP tarafından yapılan basın açıklamasında bir güç adaptörünün ürünün kullanımı için "önemli bir parça" olduğunu ve ‌iPhone‌'u onsuz satmanın Brezilya Tüketici Savunma Yasasına aykırı olduğunu söyledi.

Ayrıca ajans, Apple'ın şarj cihazını kutudan çıkarmanın çevresel faydalarına dair yeterince kanıt göstermediğini ve artık dahil edilmediğini pazarlama materyallerinde açıkça belirtemediğini söyledi. Apple'ın davranışı şimdi ajansın denetim kurulu tarafından gözden geçirilecek ve bu para cezasına neden olabilir.

Karar sadece Sao Paulo eyaletine özel olsa da, Brezilya federal hükümetinin de Apple'ı, kutuda bulunan güç adaptörüyle ülke çapında iPhone'ları satmaya zorlayacağı söyleniyor.

Apple, bu yıl Fransa'da da benzer bir durumla karşılaştı ve yasal yükümlülükler nedeniyle her iPhone'‌un kutusuna kulaklık dahil etti.