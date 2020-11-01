İddiaya göre önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan yeni iPhone modellerinden itibaren lightning girişi tamamen kaldırılabilir. Ortaya atılan iddiaya göre Apple lightning girişi yerine yalnızca kablosuz şarj özelliği sunacak.

Apple Lightning Girişini Kaldırıyor mu?

Şarj girişleri, cep telefonlarından itibaren hayatımızın bir parçası haline geldi. Şarj girişleri söz konusu olduğunda Apple, her zaman kendi teknolojisini kullanmayı tercih etti. Amerika Birleşik Devletler merkezli teknoloji devi Apple, akıllı telefonlarda bir standart haline gelen USB-C teknolojisini kullanmak yerine USB-C Lightning kablosunu kullandı.

Söylentilere göre Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan yeni iPhone modellerinden itibaren lighning girişini kullanmayacak. Yeni iPhone cihazları kablolu şarj yerine tamamen kablosuz şarj teknolojisi sunacak. Böylece kullanıcılar cihazını şarj etmek için şarj kablosuna ihtiyaç duymayacak. Ortaya atılan bu iddia iPhone kullanıcılarını oldukça şaşırttı.

Günümüzde akıllı telefon üreticileri kablosuz şarj özelliğine odaklanmış durumda. Apple da kablosuz şarj özelliğine odaklanan firmalar arasında yer alıyor. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone modellerinin kablosuz şarj olabilmesini sağlayan MagSafe isimli cihazı geliştirmişti. MagSafe cihazı, yeni iPhone modellerinde şarj girişinin yer almayağı iddiasını güçlendiyor.

Mıknatıslı bir yapıya sahip olan kablosuz şarj sistemi MagSafe sayesinde iPhone cihazları kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Kullanımı oldukça pratik olan kablosuz şarj sisteminin iPhone 12 modelini 1 saat içerisinde yüzde 50’ye kadar şarj edebildiği belirtiliyor. iPhone 12 modeli, kablolu şarj cihazı ile 28 dakika içinde yüzde 60’ye kadar şarj olabiliyor.

Apple lightning girişini gelecekte tamamen kaldırabilir iddiasının ortaya atılması ile beraber kullanıcıların kafasında bazı sorular oluştu çünkü lightning kablosu ile yalnızca şarj işlemi gerçekleştirilmiyor. Lighning girişi, veri aktarımı, şarj ve ses çıkışı olmak üzere üç temel işleve sahip. Şu anda veri aktarımı AirDrop ve iCloud ile kablosuz olarak gerçekleştirilebiliyor. Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak olan yeni iPhone modellerinde kablolu kulaklıklar yerine yalnızca kablosuz kulaklıklar tercih edilecek.

Sizce yeni iPhone modellerinde lightning girişi yer almalı mı? Apple lightning girişini önümüzdeki yıllarda tamamen kaldırabilir iddiası ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.