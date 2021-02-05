Apple, Lightning Kabloların Yıpranması ile İlgili Harekete Geçti

Apple'ın Lightning kabloları kullanıcılar ne yapsa da ortalama 1 senenin sonunda yıpranıyor ve kullanılamaz hale geliyor.

Kullanıcılar yeni kabloya ise yüksek rakamlar ödeyerek satın alıyor. Apple kabloların yıpranması ile ilgili harekete geçti ve çözüm arıyor. Yeni patent ortaya çıktı.

Apple'ın Yeni Lightning Kablo Patent Başvurusu Ortaya Çıktı

Apple, "Değişken Sertlikte Kablo" isimli bir patent başvurusu yaptı ve kabloların artık yıpranarak kullanılamaz hale gelmesini istemiyor.

Patent başvurusunda Apple, "Kablonun sonlandırma noktasının yakınından bükülmesinin kablo bağlantılarında istenmeyen gerilmeye neden olabileceği iyi bilinmektedir, bu da kablo arızasına neden olabilir" cümlelerine yer veriyor ve yıpranmayı önlemek için yeni tasarlanmış kablonun ucuna doğru "sert malzemeden" yapılmış bir "gerilim azaltma manşonu" koyulacağını ve kablonun böylece güçlendirileceğine işaret ediliyor.

Patent ayrıca Apple'ın gerilim azaltma tasarımını kablonun tüm uzunluğuna genişletmeyi araştırdığından da bahsediyor.

Umarız ki Apple, patenti alır ve bu kablo bir an önce piyasaya sürülür. Patent hakkında detayların önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

Bu patentle ilgili en ilginç olan şey, Apple'ın akıllı telefonlarında ve tabletlerinde Lightning bağlantı noktasını tamamen çıkaracağına dair söylentiler olması. Şirketin MagSafe şarj teknolojisi üzerine yoğunlaştığı söylentileri bir süre önce gelmişti. Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.

Apple'ın Lightning kablolarını iyileştirmeyi planlaması kullanıcılar için sevindirici bir gelişme. Günümüzde çoğu kullanıcı yeni iPhone modeli çıktığında hemen almak yerine eski iPhone modelini kullanmaya devam ediyor. Şirket ne de olsa 5 yıl güncelleme desteği sunuyor. Böylece kullanıcılar her sene çıkan yeni modeli almak yerine sahip oldukları modeli kullanmayı tercih ediyor.

Apple'ın hali hazırda bulunan Lightning, Type-C bağlantı uçlarına sahip kablolarında pek çok kullanıcı sorun yaşıyor. Kullanıcılar kabloların çok kolay bir şekilde yıprandığını ve yıpranmanın ardından oluşan temassızlık nedeniyle şarj işleminin yapılamadığından yakınıyor.

(Bu kullanıcılardan bir tanesi de benim. 1 sene sonunda kablonun yıpranarak temassızlık yaptığını fark ettim.)

Sizler de mevcut Apple kablolarında bu sorunu yaşıyor musunuz? Yeni patent bu soruna çözüm olur mu? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.