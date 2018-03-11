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Apple, Lightning Kablosunu Su Geçirmez Yapıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji
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Geçtiğimiz gün klavyelerine toz dayanıklılığı aldığı öne sürülen Apple'dan yepyeni bir patent daha geldi. Ligthning kablolarını su geçirmez yapacak olan Apple, kullanıcılarını sevindirecek gibi gözüküyor.

Pahalı fiyatlarıyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran Apple ürünleri, su veya toz gibi şeylere dayanıklılık sağlayamıyor. Bu anlamda büyük bir patent girişimine başlayan Apple, önce telefonlarına daha sonra da klavyesine ve kablosuna dayanıklılık sağlamayı planlıyor. Ortaya yeni çıkan patente göre hem USB-C hem de lightning kabloları suya direnç gösterecek gibi gözüküyor.

Patentte yer alan açıklamada "Cihaz ve aksesuar arasında su geçirmez bir yalıtım oluşturuluyor. Bu sayede aksesuarlar nemli, ıslak ve/veya kirli ortamlarda kullanılabilir oluyorlar." deniyor. Yakın zamanda sunulması beklenen bu kablolarla birlikte fiyatlarda artışın olup olmayacağı bilinmiyor. 

Henüz tam olarak resmi olmayan bu patentin kullanılmasını ve kullanıcılara yeni kabloların sunulmasını dört gözle bekliyoruz.

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