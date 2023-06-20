Apple, Logosunda Elma Bulunan Şirketlere Dava Açmaya Devam Ediyor!
Apple, daha önce birçok örneğini gördüğümüz hareketini sürdürerek logosunda elma bulunan şirketlerden telif hakkı talep ediyor. İşte detaylar!
Apple, İsviçreli bir meyve şirketi olan Fruit Union Suisse'in kullandığı gerçek elma görüntüleri için fikri mülkiyet hakları elde etmeye çalışması nedeniyle endişe yaratıyor.
Apple daha önce aralarında Japonya, Türkiye, İsrail ve Ermenistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerde meyveler için fikri mülkiyet hakları elde etmişti. Şimdi ise Fruit Union Suisse, üzerinde İsviçre bayrağı bulunan bir elma logosu kullandığı için Apple'ın dikkatini çekmiş durumda.
Apple Geçmişte de Granny Smith Elmasının Teliflerini Almıştı
Apple ilk olarak 2017 yılında İsviçre'de fikri mülkiyet hakları için başvuruda bulunmuş ve Granny Smith elmasının siyah-beyaz bir görüntüsü için bazı haklar almıştı.
Apple, armut logolu bir uygulama ve Frankie Pineapple adlı bir şovmende olduğu gibi daha küçük kuruluşları hedef alarak fikri mülkiyet haklarını agresif bir şekilde savunma geçmişine sahip. Şirketin siyah beyaz elma fikri mülkiyet haklarını elde etme hamlesi, herhangi bir renkteki elma logoları üzerinde ihlal iddiasında bulunmalarına olanak sağlayabilir.
İsviçre hukuku genellikle Fruit Union Suisse gibi şirketleri korurken, daha küçük firmalar şirketin büyüklüğü ve değeri nedeniyle Apple'ın taleplerine uyma konusunda zor durumda kalabiliyor.
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