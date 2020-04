Apple, Los Angeles’a 160 Bin Adet 'Yüz Kalkanı' Teslim Etti

Cuma günü Los Angeles limanından yapılan açıklamada, Apple tarafından tasarlanıp üretilen 160 bin adet yüz kalkanının (yüz siperliğinin), şirketin bağış programı kapsamında kendilerine teslim edildiği duyuruldu.

COVID-19 ile mücadele eden organizasyonlara yardım etme çabalarının bir parçası olarak Nisan ayında Apple, şirket genelinde yeni bir program başlatarak, coronavirüs ile en ön saflarda mücadele eden sağlık personelleri için yüz kalkanları tasarlamaya ve üretmeye başlamıştı.

Bu program kapsamında üretilen 160 bin adet yüz kalkanı, kişisel koruyucu ekipman tedariği yaparak bunları ihtiyaç duyan kurumlara ileten Logistics Victory Los Angeles’a teslim edildi. Los Angeles Limanı baş yöneticisi Gene Seroka, "Los Angeles, COVID-19 salgınıyla ön cephede mücadelede eden sağlık çalışanları için kritik öneme sahip yüz kalkanlarını cömert bir şekilde bağışladığı için Apple’a teşekkür ediyor." diye konuştu.

Apple Nisan ayının ikinci haftasının sonuna kadar en az bir milyon adet maske sevkiyatı yapma planı çerçevesinde, ilk olarak yüz kalkanlarını Nisan ayının başlarında Santa Clara Vadisi'ndeki hastanelere dağıtmaya başlamıştı.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX