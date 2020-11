Apple M1 Yonga Seti Uyumluluk Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Apple M1 yonga seti uyumluluk sorunu yeni MacBook'ları satın alan kullanıcıların başına dert oldu. Halihazırda birçok uygulamayı çalıştıramayan Apple M1 çipinin Silikon yongasıyla sorunlar yaşandığı tespit edildi. Peki Mac uygulamalarınızın Silikon çipine uygun olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

Apple, 10 Kasım'daki "One More Thing" etkinliğinde M1 çipini tanıttığından beri, teknoloji meraklıları SoC'nin iddia ettiği özelliklere sahip olup olmadığını test etmek istiyor. Ancak M1 yongasına sahip yeni MacBook Air ve MacBook Pro'larda uyumluluk sorunları yaşanıyor.

Apple'ın yeni MacBook ürünleri heyecan yaratıyor olmasına rağmen, Twitter'daki bazı önemli isimler, M1 yonga setine sahip cihazların çeşitli uyumluluk sorunlarını kanıtladı. Bu durum ise yeni MacBook Air ve MacBook Pro hakkında bazı sorunları gündeme getiriyor.

Patrick Moorhead (tanınmış bir teknoloji analisti) sorunların birbirinden bağımsız olmadığını, tüm uyumluluk sorunların 'zincirleme' gerçekleştiğini ortaya koydu. "Is Apple Silicon Ready?" isimli bir yazılım ile yeni M1 yonga setinin uyumluluğunu izleyen analist, sonuçlara göre uygulamalarda yaklaşık % 40'lık uyumluluk sorunu olduğunu gözlemledi.

Updated BigSur. Installed my preferred browser, Microsoft Edge. Successful. Edge crashed within 5 minutes. No idea what these error codes mean, do you? Entering my password to reboot. Interesting. Restarting. No fan noise yet. #MacbookProM1 pic.twitter.com/C92mO4ntNp