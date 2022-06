Apple M2 İşlemcisinin Benchmark Skoru Sızdırıldı

Apple, WWDC'de M2 ​​işlemcinin performansı için bazı iddialarda bulundu ve önceki nesil M1 işlemciye göre bazı kayda değer kazanımlar sunduğunu söyledi. Apple %18 daha hızlı CPU, %35 daha güçlü GPU ve %40 daha hızlı Neural Engine olduğunu iddia ediyordu ve bugün Geekbench'te ortaya çıkan kriterler, Apple'ın iddialarının nispeten doğru olduğunu gösteriyor.

Çok çekirdekli performans söz konusu olduğunda Apple'ın yeni M2 işlemcisi, bugün Geekbench'te keşfedilen 13 inç MacBook Pro'dan sızdırılan M2 kriterlerine göre M1 işlemcisinden %20'ye kadar daha hızlı. ‌M1‌ için 3,2 GHz'e kıyasla 3,49 GHz'de çalışan ‌M2‌, ‌M1‌ 13 inç MacBook Pro'nun 1707 tek çekirdekli puanından kabaca %12 daha hızlı olan 1919 tek çekirdekli puanı aldı. ‌M2‌, ‌M1‌ modelinin 7419 puanından yaklaşık %20 artışla 8928'lik çok çekirdekli puanı aldı.

CPU Benchmarks have leaked for Apple's M2 chip!



3.49GHz CPU clock vs M1's 3.2GHz

Single-core performance gain vs M1: 11.56%

Multi-core performance gain vs M1: 19.45%



A little bit better than my estimates. I'm impressed!https://t.co/TGHOHw77Ds

Thanks to @amoss_137 for sharing. pic.twitter.com/NS9xODnOdX