Apple, M2 İşlemciye Sahip Yeni MacBook Air'i Tanıttı

Apple'ın WWDC etkinliği, geleneksel olarak çeşitli donanım duyurularını içeren bir etkinlik olmasa da bu yıl istisna bir şekilde birçok donanımla karşımıza çıktı. Bunlar arasından belki de en önemlisi yeni MacBook Air oldu. Yeni 2022 modeli, daha güçlü M2 işlemci etrafında tasarlandı ve tasarımı, geleneksel tasarımına ziyade daha kare bir görünümle 14 inç MacBook Pro'ya daha yakın. MagSafe şarj, iki Thunderbolt USB 4 bağlantı noktası ve bir kulaklık jakı içeren MacBook Air, 11 mm kalınlığında ve 1,5 kg ağırlığında. Gümüş, uzay grisi ve yeni "yıldız ışığı" altın ve "gece yarısı" mavisi renklerinde satışa sunulacak.

Yeni MacBook Air, Temmuz ayında 25.999₺'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ürün sayfası yayında ancak Apple şu anda siparişleri kabul etmiyor. Başlangıç ​​modeli, sekiz çekirdekli bir GPU, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan M2 işlemciyi içeriyor. Daha fazla güç, depolama ve RAM istiyorsanız 32.299₺'lik modelde 10 çekirdekli GPU, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Her yapılandırma, 24 GB'a kadar RAM ve 2 TB depolama alanını destekleyebiliyor. M1 işlemciye sahip MacBook Air ise 20.099₺ fiyat etiketiyle satılmaya devam edecek.

Kendisi Olduğu Kadar Tasarımı da Yeni MacBook Air

2022 model yeni MacBook Air, etrafını saran daha küçük çerçevelere sahip, daha büyük 2560x1664 13,6 inç ekranıyla ön plana çıkıyor. Apple, ekranın 500 nit parlaklığa sahip olduğunu belirtiyor. Yeni MacBook Air, Apple'ın M2 işlemciden almayı iddia ettiği performans kazanımları göz önüne alındığında etkileyici olan sessiz, fansız bir tasarıma sahip. Apple, yeni MacBook Air'in önceki modelden %40 daha hızlı olduğunu söylüyor ancak bu performans artışı muhtemelen uygulamaya bağlı olarak değişiyor.

Bazı küçük ama önemli özelliklere değinecek olursak yeni MacBook Air 1080p FaceTime HD web kamerasının yanı sıra Dolby Atmos'u destekleyen yeni mikrofon ve hoparlörle karşımıza çıkıyor. Bu web kamerasının çoğu kişi için yeterli olacağı aşikâr ancak bu modeli macOS Ventura'ya yükseltirseniz iPhone'unuzun kamerasını web kamerası olarak kullanmanızı sağlayan yeni Devamlılık Kamerası özelliğinden yararlanabilirsiniz. Önceki model gibi yeni 2022 MacBook Air de klavyede Touch ID özelliğine sahip.

Başlangıç ​​​​MacBook Air modeli 30W şarj cihazıyla birlikte gönderilecek ancak Apple, yalnızca 20 dakikada hızlı bir şekilde %80'e kadar şarj olmasını sağlayan 67W'lık yeni bir güç adaptörünü ekstra olarak satışa sunuyor. Yükseltilmiş modeli ise bunun yerine 35W çift bağlantı noktalı bir USB-C güç adaptörü içeriyor.

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