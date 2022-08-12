Apple M2 İşlemcili MacBook Air Siparişlerini Hâlâ Karşılayamıyor

Lansmanından neredeyse bir ay sonra yeni M2 MacBook Air'e olan talep, arzın nispeten az olması nedeniyle yüksek olmaya devam ediyor. Apple'ın çevrimiçi mağazasına göre yalnızca temel yapılandırma için müşteriler üç haftalık bir bekleme süresiyle karşı karşıya.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanına sahip temel model için "MacBook Air" ürününün iki ila üç hafta içinde gönderileceğini belirtiyor. Değişken depolama ve bellek seçeneklerine sahip diğer yapılandırmalar ise bir ila iki hafta sonra olarak listeleniyor.

Apple şu anda bu sonbaharda derslere hazırlanan öğrenciler için bir Okula Dönüş promosyonu yürüttüğü için gecikme daha da büyük sıkıntılara yol açabilir. Yeni ‌MacBook Air‌, hafif ve ince tasarımı ve ‌M2‌ işlemcinin sağladığı pil ömrü ve performansı sayesinde öğrenciler için cazip bir satın alım konumunda.

Apple Tedarik Sorunlarıyla Boğuşuyor

Apple son aylarda kısıtlı bir tedarik zinciriyle karşı karşıya kaldı ve bu durumun ne zaman hafifleyeceği, özellikle de sonbaharda iPhone 14'leri ne denli etkileyeceği belirsiz.

Yılın üçüncü çeyreğinde Apple daha büyük zorluklar yaşamaya başladı. Şirketin CEO'su Tim Cook, Mac arzının bu çeyrekte fazlasıyla düşük olduğunu ve Apple'ın en yeni bilgisayarlarına olan gerçek talebi ölçmenin zor olduğunu söyledi. Tim, şirketin son kazanç çağrısı sırasında şunları söyledi:

"Talebi test etme açısından arzınız olmadıkça talebi gerçekten test edemezsiniz. Son çeyrekten o kadar uzaktaydık ki, talebin ne olduğuna dair bir tahminimiz var ancak bu sadece bir tahmin. Nasıl olduğunu biliyoruz. Mac ile harika bir hikâyemiz olduğunu düşünüyoruz, M1'i çıkardık ve şimdi M2'yi çıkardık, okula dönüş sezonu için çok güçlü bir teklifimiz var ve bu çeyreği nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ekim ayında rapor vereceğiz."

2022'nin üçüncü çeyreği için Mac geliri, bir yıl önce 8,2 milyar dolardan 7,3 milyar dolara düştü.