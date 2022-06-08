Apple Sessiz Sedasız M2 Pro İşlemci Geliştiriyor Olabilir

WWDC 2022 etkinliği sırasında Apple yeni M2 işlemcisini duyurdu ve yalnızca M2 işlemciyi duyurmakla kalmadı, M2 işlemciden güç alan en yeni MacBook modellerini de tanıttı. Bu yeni işlemci, şirketin ilk resmî işlemcisi olan orijinal ARM tabanlı M1 işlemcinin halefi konumunda.

Şimdi ise yeni bir rapor, Apple'ın yeni M2 Pro işlemcisini de bu yıl içinde de üretmeyi planladığını öne sürüyor. Başka bir deyişle Cupertino merkezli teknoloji devi, M2 Pro işlemciler üreterek yakında piyasaya daha güçlü notebooklar çıkarmayı planlıyor. Henüz bilgi sahibi değilseniz yeni M2 işlemciler CPU performansında %18'e kadar artış sağlarken, GPU performansında ise %35 daha hızlı performans sunarak M1 işlemciye göre büyük bir performans farkıyla geliyor. Konu M2 Pro olduğunda ise Apple'ın performans anlamında elinde ne gibi kozlar var bilmesi güç ancak merak uyandırdığı aşikâr.

M2 Pro Daha Gelişmiş MacBook'lara Güç Sağlayabilir

Bu yeni haber, iPhone üreticisinin anlaşmalı olduğu çip tedarikçisi TSMC'de teknik araştırma analist ve yönetici rehberi olan Jeff Pu'nun pazar analizinden geliyor. M2 Pro'nun bu yılın ilerleyen dönemlerinde seri üretime başlayacağına ve daha gelişmiş 3nm üretim sürecine dayanacağına inanıyor. Bilmeyenler için M2 hâlâ M1 işlemci gibi 5nm sürecini temel alıyor.

Yeni M2 Pro, 12'ye kadar çekirdeğe sahip olacak ve muhtemelen daha güçlü bir GPU performansı sunacak. Pro modeli olarak, muhtemelen daha yeni tanıtılan MacBook modellerinin daha gelişmiş versiyonlarında yer alacak bu işlemci bu nedenle profesyoneller için yeni iMac'lerde ve diğer içerik oluşturucu düzeyindeki ürünlerde ekstra avantajlar sağlayacak.

Şimdilik tüm bunlar iddialardan ibaret olsa da gerçeğe dönüşmesi pek de zor değil.