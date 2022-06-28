Apple, M3 İşlemcisini Geliştirmeye Başladı

Apple kısa süre önce yeni M2 işlemcisini duyurdu ve bu yeni işlemciden güç alan birkaç MacBook'u piyasaya sürdü. Şirketin bu yıl içinde birkaç cihaz daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdi ise Mark Gurman, Bloomberg'in Power On haber bülteninde Apple'ın yeni nesil M3 işlemcisi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Mark Gurman, M3 işlemcinin çıkış zaman çizelgesinin yanı sıra, yeni işlemcinin gelecek yıl dört Mac cihazına güç sağlayacağını söyledi. Bunlar:

13 inç MacBook Air

15 inç MacBook Air

12 inç MacBook

iMac

Yeni M2 Serisi İşlemciler de Yolda

Mark Gurman şimdilik bu cihazların erken geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Gelecek yıl M3 işlemcisini piyasaya sürmeden önce Apple'ın bu yıl M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra ve M2 Extreme'i içerebilecek birkaç M2 serisi işlemci daha piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şirketin, M2 işlemci tarafından desteklenen ilk karma gerçeklik başlığının yanı sıra M2 Pro ve M2 Max işlemcileri tarafından desteklenen yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha sonra ise şirketin M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileri tarafından desteklenen yeniden tasarlanmış bir Mac Pro'yu duyuracağı tahmin ediliyor.

Şu anda Apple'ın yeni M3 işlemcisi hakkında herhangi bir bilgi yok ancak büyük ihtimalle Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilecek. M1 ve M2 işlemcileri 5nm işlemi kullanılarak üretildi ancak M3 işlemcinin 3nm işlemi kullanılarak üretilmesi ve önemli bir performans ve verimlilik artışına sahip olması bekleniyor.