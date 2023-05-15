Apple'ın M3 Pro İşlemcisi Ortaya Çıktı: Daha Fazla Çekirdek, Gelişmiş Performans ve Güç Verimliliği!

Hiç kimse mevcut M2 Pro MacBook Pro modellerini dönemin gerisinde kaldı diye suçlamaz ancak bu iyileştirme yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yeni bir rapor, bu iyileştirmenin nasıl görünebileceğine biraz ışık tutmayı amaçlıyor.

Apple'ın M3 Pro olarak adlandırılabilecek yeni nesil bir işlemciyi test ettiği bildiriliyor. Bu işlemcinin, selefi M2 Pro'dan birkaç daha fazla CPU çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor. Artış sadece birkaç çekirdek olsa da yine de önemli iyileştirmeler bulunuyor.

Test edilen M3 Pro işlemcisi, M2 Pro'nun 10 çekirdeğine kıyasla 12 CPU çekirdeğine sahip. Ayrıca M2 Pro'nun 16 çekirdeğine kıyasla 18 GPU çekirdeğine sahip. Bunların yanı sıra yeni işlemcinin 36 GB'a kadar belleği desteklemesi bekleniyor.

M3 Pro'lu MacBook'lar Ne Zaman Gelecek?

İlginç bir şekilde, iki ek CPU çekirdeği güç tasarruflu, yani MacBook Pro ağır yük altında olmadığında kullanılacaklar. Bu yeni işlemcinin temel model olması muhtemel, bu da daha fazla güce sahip M3 Max adlı daha yüksek özellikli bir versiyonun olabileceğini gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler yeni bir 3nm üretim süreci ile mümkün oluyor. Bununla birlikte, kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor ve zaman çerçevesi "gelecek yıl" olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan Apple'ın Haziran ayındaki WWDC'de M2 işlemcili 15 inç MacBook Air'i duyurması bekleniyor.