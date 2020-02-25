Apple, Mac Modellerinde Kritik Bir Değişikliğe İmza Atabilir

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılar önümüzdeki dönemlerde ARM destekli bir Apple Mac ile karşılaşacağımızı işaret ediyor.

2021 Yılı İşaret Ediliyor!

Yeni söylentilerin kaynağında güvenilir sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo yer alıyor.

Muhtemelen bildiğiniz gibi Mac modelleri mevcut durumda Intel işlemcilerden destek alıyor ve Apple'ın buna son vermek istemesinin temel olarak birkaç kritik nedeni var.

Öncelikle Intel'in son zamanlarda işlemci tedariğinde yaşadığı sorunlar Mac satışlarını ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Buna ek olarak güvenlik açığı noktasında da önemli sorunların varlığı sık sık gündeme geliyor ve bunlara karşı alınan önlemler oldukça geç vakitlerde alınıyor. Şu sıralar ZombieLoad buna örnek olarak gösterilebilir.

Apple'ın mevcut planları kendi ürünlerinde hem yazılım hem de donanım açısından bir bütünlük sağlamak gibi gözüküyor. Bu yalnızca ürün içi değil, diğer ürünlerin de birbirine daha yakın bağlanması açısından önemli bir adım.

Apple'ın ARM'ye yönelik ilgisi aslında pek de yeni bir söylenti değil ve Kuo, aslında birkaç yıldır bu özel çizgiyi zorlayan adımlar atıyor. Daha önceki raporlarında söz konusu modeller için 2020 yılını işaret etmesine karşın görünüşe göre bir senelik daha erteleme söz konusu olacak.

Şirketin (en azından şu aşamada) nasıl bir yol izleyeceğini tahmin etmek pek de kolay değil. Buna karşın Intel'in Mac saltanatı önümüzdeki yıl itibarıyla sona erebilir gibi gözüküyor. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.