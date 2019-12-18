Apple Mac Pro ile Peynir Rendelendi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde ülkemizde satış sunduğu yeni bilgisayar modeli olan Mac Pro'da peynir rendelendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video komik anlara sahne oldu.

Mac Pro Parçalarına Ayrıldı!

iFixit isimli YouTube kanalı Mac Pro'yu önce parçalarına ayırdı sonra da peynir rendeledi. Türkiye'de en yüksek özelliklere sahip olan modeli 420 bin TL olan Mac Pro, kolayca parçalarına ayrılabiliyor. iFixit YouTube kanalı Mac Pro'yu dakikalar içerisinde parçalarına ayırmayı başardı.

Bildiğiniz üzere Apple'ın Mac Pro'yu ilk tanıttığı zamanlarda sosyal medya adeta yıkılmıştı. Kullanıcılar Mac Pro'nun tasarımının rendeye benzediğini söyleyerek alay etmişti. iFixit YouTube kanalı da Mac Pro ile peynir rendeleyerek Apple ile dalga geçti. Hemen aşağıdan Mac Pro ile peynir rendeleme videosuna ulaşabilirsiniz. Peynir rendeleme anı videonun 13:49'uncu dakikasında gerçekleşmekte.