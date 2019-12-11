Apple Mac Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Bu Fiyat Saç Baş Yoldurur

Apple'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda duyurduğu Mac Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Mac Pro fiyatı ile ciğerleri yakmayı başardı.

Mac Pro Türkiye Fiyatı Ciğeri Yakıyor

Tamamen yeniden tasarlanmış olan ve rendeye benzeye Mac Pro, 28 çekirdekli Xeon işlemciye sahip. Bilgisayarda 32 GB RAM, Radeon Pro 580X grafik kartı ve 256 GB SSD depolama alanı bulunmakta.

2019 model Mac Pro, yeni bir Radeon Pro Vega II grafik işlemcisine ve saniyede 6 milyar pikselden fazla işlem yapabilen Afterburner ASIC hizmet bileşeni ile gelmekte. 1.5 terabayt'a kadar RAM desteği bulunan Mac Pro, 8 Terebyte'a kadar SSD depolama alanını desteklemekte.