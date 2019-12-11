Apple Mac Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Bu Fiyat Saç Baş Yoldurur

Apple'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda duyurduğu Mac Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Mac Pro fiyatı ile ciğerleri yakmayı başardı.
Mac Pro Türkiye Fiyatı Ciğeri Yakıyor
Tamamen yeniden tasarlanmış olan ve rendeye benzeye Mac Pro, 28 çekirdekli Xeon işlemciye sahip. Bilgisayarda 32 GB RAM, Radeon Pro 580X grafik kartı ve 256 GB SSD depolama alanı bulunmakta.
2019 model Mac Pro, yeni bir Radeon Pro Vega II grafik işlemcisine ve saniyede 6 milyar pikselden fazla işlem yapabilen Afterburner ASIC hizmet bileşeni ile gelmekte. 1.5 terabayt'a kadar RAM desteği bulunan Mac Pro, 8 Terebyte'a kadar SSD depolama alanını desteklemekte.
İki adet 10 Gb Ethernet bağlantı noktasına sahip olan Mac Pro, iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası ve 3.5 mm'lik jack girişi ile gelmekte. Apple, kule tipi kasa Mac Pro'nun başlangıç fiyatının 42.999,00 TL olduğunu açıkladı. Mac Pro'nun raf tipi olan modelinin başlangıç fiyatı ise 46.999,00 TL.