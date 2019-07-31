Apple Mac Pro Üretimi ABD'de Yapılmaya Devam Edilecek

Trump tarafından büyük bir şiddetle sürdürülmeye çalışılan ticaret savaşları, Apple gibi kuruluşları da etkilemeye devam ediyor. Her ne kadar Tim Cook bu konuda elinden geleni yapsa bile, yine de Trump hükümeti biraz sert davranıyor. İşte haberimizin detayları.

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, her iki ülkenin de çeşitli zararlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Her ne kadar Çin, büyük bir zarar görüyor gibi görünse bile yine de ABD merkezli şirketler de büyük güçlüklerle karşı karşıya kalıyor.

Trump bu konuda taviz vermiyor

Donald Trump, ABD merkezli şirketlerin Çin fabrikalarında üretim yapmasına son derece karşı. Bu nedenle fabrikalarını Çin'den ABD'ye getirmelerini istiyor. Bu çağrıya ilk uyanlardan birisi de Apple oldu. 2013 yılından beri MacBook Pro modellerini ABD'de üretmeye çalışan şirket, bunu sürdürmeye gayret ediyor.

Çin Devleti'ne uygulanan vergi yükü nedeniyle birçok temel bileşen büyük oranda zamlandı. Apple bundan kurtulmak için fabrikasını Çin'e taşımak istiyor olabilir. Ancak Trump bu konuda gerçekten de çok sert davranıyor.

Şirketin finans toplantısında konuşan Tim Cook, MacBook Pro modellerinin kesinlikle ABD'de üretileceğini ifade etti. Böylece kuruluşun herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği de ortaya çıkmış oldu. Peki sizce de Apple ürünlerinin ABD'de üretilmesi fiyatlarda yükselmeye neden olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.