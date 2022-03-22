Apple, Mac Studio'lara Manuel SSD Ekleme İşlemini Yazılım Düzeyinde Engelliyor

Apple'ın yeni Mac Studio'sunun geçtiğimiz günlerde ilginç bir sırrı olduğu ortaya çıkmıştı. İçi açıldığında çıkarılabilir ve eklenebilir SSD depolama alanına sahip olduğu görülüyordu ancak YouTuber Luke Miani'den gelen bir sonraki video, Mac Studio'nun hâlâ yükseltilemediğini ortaya koyuyor. Bunun sebebi donanım sınırlamaları değil. Apple, AppleTrack aracılığıyla yazılım düzeyinde ekstra SSD'leri engelliyor.

Apple'ın diğer tüm M1 destekli bilgisayarlarının aksine, Mac Studio'nun depolama alanı Max Tech'in keşfettiği gibi ana karta lehimlenmiyor. SSD'ye ulaşmak, cihazın altındaki lastik halkayı çıkarmayı, paneli sökmeyi ve korumasız güç kaynağını çıkarmayı içeren zor bir iş ancak ortaya çıktığı üzere bu yükseltilebilir SSD donanım yuvalarının hiçbir önemi yok. Mac Studio'nuza ekstra SSD ilavesi yapmak isteseniz bile Apple, yazılım düzeyinde herhangi bir ek depolamayı engelliyor.

Yani bu, tüm Mac Studio'yu parçalarına ayırmaya istekli olsanız bile ekstra depolama için Apple'ın son derece pahalı SSD satışlarından kaçamayacağınız anlamına gelir. Apple daha önce "Mac Studio depolaması kullanıcı tarafından erişilebilir değil." açıklamasıyla bu soru işaretlerini çoktan cevaplamıştı. Keza yine Apple "Gelecekte daha fazla depolama kapasitesine ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorsanız daha yüksek bir kapasiteye yapılandırmayı düşünün." diyerek ilave SSD eklemeleri için tek başvurmanız gereken yerin Apple olduğunu doğruluyor.

Mac Studio için Apple'ın Kabullendiği Felsefe

Mac Studio'nun çıkarılabilir SSD'si.

Ancak buradaki temel sorun, Mac Studio'nun kullanıcı tarafından yükseltilebilir olmaması değil. Apple'ın durumu bu noktaya getirmek için kabullendiği felsefe. Çünkü Mac Studio'nun en nihayetinde çıkarılabilir ve yükseltilebilir SSD'leri var. Apple'ın tasarımıyla ilgili burada hiçbir şey, onu levhaların ve potansiyel olarak tehlikeli bir güç kaynağının arkasına gömme veya bir yazılım düzeyinde kilitleme seçimini gerektirmez ancak Apple, Mac Studio'nun dâhili depolamasını yükseltmeyi imkansız kılmayı tercih ediyor. İster son kullanıcıları daha ucuz SSD yükseltmeleri aramak için bilgisayarlarını parçalamaktan caydırmayı umsun, ister müşterileri daha pahalı seçeneklerine yönlendirmek istesin (ki bu, manuel olarak değişiklik yapılamaması nedeniyle daha mümkün) her iki seçeneğin de şirkete iyi anlamda yansıdığını düşünmek kullanıcılar tarafından zor.

Bakalım gelecekte bu konuya dair Apple tarafında ne gibi gelişmeler olacak? Hep birlikte göreceğiz.