Apple Macbook Air 2020 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple sessiz sedasız yeni Macbook Air modelini tanıttı ve satışa sundu. Gelin hep beraber yeni Macbook Air'a yakından bakalım.

Macbook Air 2020 Özellikleri

Yeni Magic Keyboard’a sahip olan Macbook Air tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. IPS teknolojisine sahip 13.3 inç ekran ile gelen dizüstü bilgisayar Touch ID sensörüne sahip. Böylece Macbook Air'ın kilidini saniyeler içerisinde açabilmektesiniz.

Yeni Macbook Air 2020 iki farklı işlemci seçeneği ile gelmekte. Bu seçenekler şu şekilde:

1.1 GHz çift çekirdekli Intel Core i3, 3.2 GHz’e kadar Turbo Boost ve 4 MB L3 önbellek. (1.1 GHz 4 çekirdekli Intel Core i5, 3.5 GHz’e kadar Turbo Boost ve 6 MB L3 önbellek veya 1.2 GHz 4 çekirdekli Intel Core i7, 3.8 GHz’e kadar Turbo Boost ve 8 MB L3 önbellek ile yapılandırılabilir.)

1.1 GHz 4 çekirdekli Intel Core i5, 3.5 GHz’e kadar Turbo Boost ve 6 MB L3 önbellek (1.2 GHz 4 çekirdekli Intel Core i7, 3.8 GHz’e kadar Turbo Boost ve 8 MB L3 önbellek ile yapılandırılabilir.)

8 GB 3733 MHz LPDDR4X bellek ile gelen cihaz 16 GB bellek ile yapılandırılabilir. Cihazda iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler:

256 GB PCIe tabanlı SSD (512 GB, 1 TB veya 2 TB SSD ile yapılandırılabilir)

512 GB PCIe tabanlı SSD (1 TB veya 2 TB SSD ile yapılandırılabilir)

49.9 watt-saatlik yerleşik lityum polimer pile sahip olan Macbook Air 2020, wireless bağlantıyla 11 saate kadar internette gezinme sunuyor. Grafik tarafında Intel Iris Plus Graphics teknolojisine sahip olan cihaz, Thunderbolt 3 özelliğine sahip harici grafik işlemcisi (eGPU) desteğini de bulundurmakta.

İki adet Thunderbolt 3 (USB-C) bağlantı noktası ile gelen Macbook Air 2020'de Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi yer alıyor.

Macbook Air 2020 Türkiye Fiyatı

Macbook Air 2020'nin 1.1 GHz çift çekirdekli 10. nesil Intel Core i3 işlemcili ve 256 GB SSD'li modelinin fiyatının 7.999,00 TL olduğu, 1.1 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemcili ve 512 GB SSD'ye sahip modelinin fiyatının ise 10.399,00 TL olduğu açıklandı.