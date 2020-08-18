2021 Apple MacBook'larda İkinci Nesil Touch Bar Olabilir

Apple MacBook’lardaki Touch Bar özelliği kimilerince beğenildi kimilerince ilgi görmedi. Kağıt üzerinde hiç şüphesiz harika bir fikir olsa da, gerçekte Apple’ın söylediğinin aksine dizüstü bilgisayar kullanım şeklini değiştirecek kilit bir özellik olmadığı düşünülüyor. Söylentilere göre, Cupertinolu teknoloji devi, eleştirilen klavye sisteminden sonra Touch Bar özelliğini geliştirmeye odaklanıyor. İkinci nesil Touch Bar’lı MacBook’lar yolda diyebiliriz.

İkinci Nesil Touch Bar'lı MacBook Pro'lar Yolda!

İkinci nesil Touch Bar’ın geliştirilmekte olabileceğini iddia eden isim Twitter’dan leakster Komiya. Şu aşamada, Apple’ın ikinci nesil Touch Bar’da ne tür değişiklikler yapabileceği belirsiz. Face ID’li MacBook Pro modellerinde 2. nesil Touch Bar’ı görebiliriz.

2nd gen TouchBar — Komiya (@komiya_kj) August 17, 2020

Touch Bar İlgi Görmüyor!

Şu anda sorun gerçekten donanımın kendisinde değil, yazılım ve uygulamaların Touch Bar’dan nasıl yararlandığıyla ilgili. Uygulamaların Touch Bar ile neler yapabileceğine dair belirlenmiş kurallar olmadığından deneyim uygulamadan uygulamaya değişiyor. Örneğin; bazı fotoğraf veya video düzenleme uygulamaları Touch Bar’ı sosyal medya uygulamaları veya ofis uygulamaları gibi diğer uygulamalardan daha fazla kullanabiliyor. Bu nedenle herkes bu özelliğe ihtiyaç duymuyor veya donanım özelliğini kullanmıyor.

Apple’ın Touch Bar’ı daha çekici kılacak ne tür değişiklikler yapabileceğinden emin değiliz; belki de kullanıcıların dokunduklarını hissedebilmesi için gelişmiş bir ekran, hatta dokunsal geri bildirim (haptic feedback) ekleyebilir.