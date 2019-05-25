Apple, MacBook’larında OLED Ekranlara Geçiş Yapabilir

Apple, MacBook'larında uzun yıllardır ekran tercihlerini LCD’den yana kullanıyor. Ancak şirketin, laptoplarının ekran teknolojisinde büyük bir değişime gidebileceğine dair iddialar artıyor. Kore merkezli yayınlardan The Elec’e göre, Apple şimdilerde yeni MacBook Pro üzerinde çalışıyor ve bu cihazda OLED ekran teknolojisi kullanılabilir.

Söz konusu yeni laptop’un 16 inç’lik uçtan uca bir OLED ekran ile geleceği söyleniyor. Aslında bu ifadelerin bize tanıdık geldiğini söyleyebiliriz çünkü bu yılın başlarında ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da, 16 inç ekranlı bir MacBook Pro’nun 2019’da piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti. Ancak Kuo’nun iddiasında OLED ekrandan bahsedilmemişti. Bu nedenle The Elec’in OLED ekran iddialarının yeni bir gelişme olduğu söylenebilir.

Apple, 2017 yılında iPhone X ile birlikte iPhone’larında OLED ekranlara geçiş yapmaya başlamıştı. Şirketin bu adımını daha da ileriye götürmesi ve gelecekte tüm iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanması bekleniyor.

Aslında Apple MacBook’larda da OLED teknolojisi kullanılıyor ancak sadece laptop’un Touch Bar kısmında buna yer veriliyor. Eğer söz konusu iddialar doğruysa, Apple’ın ilk OLED laptop’unu bu yıl içerisinde görebiliriz.

Ayrıca Apple’ın ihtiyaç duyduğu OLED ekranları Samsung’dan tedarik edebileceği de söyleniyor. Samsung’un şu anda dünyadaki en büyük OLED ekran üreticilerinden biri olduğu dikkate alındığında, bu durum pek de şaşırtıcı sayılmaz.