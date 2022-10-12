Apple, MacBook Modelleri İçin Yeni Üretim Yeri Arayışında

Apple, son dönemde yaşanan sorunlar ve pandemi gibi sebeplerden dolayı Çin yetkinliğini şirket üzerinde azaltmak istiyor. Bu nedenle önce iPhone üretimini Hindistan ve Brezilya'ya kaydırdı. Diğer ürünler için de farklı ülkelere taşınma hamlesinde bulunmaya başladı.

Apple, Çin'den Yavaşça Uzaklaşıyor

Önümüzdeki yıllarda iPhone üretiminin büyük bir çoğunluğunu Hindistan'a taşıyacak olan Apple, MacBook ürünleri için de yeni bir üretim üssü belirledi. Ünlü analistçi Ming-Chi-Kuo'nun açıklamasına göre yeni üretimler Tayland'da gerçekleşecek.

Çin merkezli yaklaşımdan uzaklaşarak birden çok ana merkez yaklaşımına geçiş sürecinde olan Apple'ın, MacBook ürünlerinin artık Çin'de değil, Tayland'da yapacağı tahmin ediliyor. Şu anki üretimlerin çoğu Çin'de gerçekleşiyor olsa da son dönemde üretimlerin bir kısmının Vietnam'a taşınması için çalışmalar yapılıyor.

3 ile 5 yıl arasındaki süreçte MacBook üretiminin önemli ölçüde Tayland'da olacağını belirten Ming-Chi-Kou, Apple'ın ABD ve Çin arasındaki siyasi sorunlardan en az seviyede etkilenmeyi hedeflendiğini söylüyor.

Apple'ın bu tutumundan anlaşılıyor ki Çin'deki üretim uzun vadede azalacak ve şirket, ürünleri için yeni üretim üsleri belirleyecek. Ancak yapılan bazı tahminlere göre de Apple'ın Çin'den uzaklaşmasının pek de kolay olmayacağı yönünde.