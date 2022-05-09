Apple Bir Süredir MacBook Pro Siparişlerini Gönderemiyor

DigiTimes'ın haberine göre Apple tedarikçisi Quanta'nın Şanghay'daki tesisinde MacBook Pro modellerini üretim süreci, kısıtlamaların hafifletilmesine ve üretimin yeniden başlamasına rağmen ciddi bir şekilde sorun yaşamaya devam ediyor.

Tayvan merkezli tedarik zinciri web sitesine göre Quanta, kısıtlamaların sona erdiği geçen aydan bu yana Şanghay'daki tesisinde şimdiye kadar yalnızca %30 üretim kapasitesine ulaşabildi.

"Quanta, Apple'ın 14 ve 16 inçlik MacBook Pro'larının tek montajcısıdır ve makineler öncelikle ODM'nin Şanghay fabrikasında üretilmektedir. Quanta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı CC Leung 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, şirketin Şanghay fabrikasının kapasitesinin yaklaşık %30'unu yenilediğini ve yüzdeyi kademeli olarak % 50'ye çıkarmayı hedeflediğini belirtti."

Üretime Başlansa da Bileşen Sıkıntısı Tedarik Sorunu Yaratıyor

Rapor, birçok alt montaj şirketinin üretim sürecine yeniden başlamış olabileceğini ancak birçoğunun hâlâ aynı nedenden dolayı yetersiz bileşen tedarikiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Apple müşterileri, kısıtlamalar ve çip kıtlığı nedeniyle sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle birkaç haftadır alışılmadık derecede uzun teslimat süreleriyle karşı karşıya durumda. Apple'ın ABD'deki çevrimiçi mağazasında 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro için önceden yapılandırılmış tüm satın alma seçenekleri şu anda 29 Haziran - 14 Temmuz arasında bir teslimat tahminine sahip. Aynı tarih ve kısıtlamalar Mac Studio, MacBook Air ve Mac Pro için de geçerli.

DigiTimes'a göre Apple, Çin'deki lojistiğin bozulması karşısında sevkiyat programlarını kısaltmak için deniz taşımacılığından hava taşımacılığına çoktan geçiş yaptı ancak hava taşımacılığına yalnızca sınırlı sayıda sevkiyat taşındı ve bu da mevcut sıkıntılara neden oluyor.

Apple geçen ay Çin'deki karantina kesintileri tedarik kıtlığının, yıl ilerledikçe güçlü tüketici talebini karşılayacak yeterli ürünü üretmeyi zorlaştırmaya devam edeceğini ve bunun nihayetinde Apple'ın Haziran dönemini kapsayan çeyekteki gelirini etkileyeceğini söyledi.