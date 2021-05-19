Apple, MacBook Serisini Sil Baştan Tasarlıyor: İşte Yenilikler

Apple'ın MacBook yenlikleri M1 işlemciyle başlıyor. Yeni Mac'ler, Apple'ın M serisi yongalarının güncellenmiş sürümünü içerecek. Apple, Kasım 2020'de duyurduğu M1 Silikon hattıyla birlikte bilgisayarlarındaki Intel çiplerini aşamalı olarak kaldırıyor.

Apple'ın, COVID-19 salgını sayesinde artan satışlardan yararlanmak için bu yaz neredeyse tüm Mac serisini yenilemeye hazırlandığı bildiriliyor. Yeniden geliştirilen ürünler arasında yeni bir MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro, iMac ve güncellenmiş Mac Mini olacağı aktarılıyor.

Yeni bilgisayarların, geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılan Apple'ın M1 yongalarının güncellenmiş varyantlarını içereceğine inanılıyor. Hatırlayacağını üzere Apple CEO'su Tim Cook, Intel yongaları çalıştıran tüm bilgisayarları kendi işlemcileriyle değiştireceklerini söyledi, ancak bunu ne zaman yapacağı için kesin zaman dilimi belirtmedi.

Apple'ın MacBook yenlikleri M1 işlemciyle başlıyor

M1 yongaları, Apple'ın 15 yıldan fazla süredir bilgisayarlarında kullandığı Intel işlemcilerinden daha düşük güç gereksinimine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. En nihayetinde ise Mac bilgisayarlar, iPhone ve iPad gibi mobil cihazlarıyla aynı uygulamaları çalıştırabiliyor.

Mevcut M1 yongaları, dördü yüksek performanslı ve dördü enerji verimli olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip. Yeni yongaların 10 çekirdekli, sekizi yüksek performans ihtiyaçları için ve ikisi web gezinme gibi görevler için enerji açısından verimli olacağı aktarıldı.

Mac serisi yeni işlemcilere ek olarak, MagSafe şarj cihazı ve monitör gibi harici cihazlara bağlanmaya izin verebilir.

Ayrıca bildiğiniz üzere Nisan ayında Apple, TouchID desteğine sahip yedi farklı renk tonundaki iMac'i duyurdu. Teknoloji devi, iPad Pro ve Apple TV 4K ile birlikte 1.299 dolardan başlayan yeni iMac'in mağazalarda bu hafta yerini alacağını söyledi.

Nikkei'den gelen eski bir rapor, Apple'ın M1 Apple Silikon çipinin halefi bu yılın ikinci yarısında MacBook bilgisayarlara geleceğini söylüyordu. Geçici olarak M2 adıyla bilinen işlemcinin üretime geçtiği ve sevkiyata Temmuz 2021'de başlayabileceği bildirilmişti.

Cook liderliğindeki Apple, salgın sırasında birçok çalışanın evden çalıştığı için son 12 ayda Mac satışlarında canlanma gördü ve bu da yeni bir ekipman duyurulmasıyla sonuçlandı.

Son çeyrekte Mac geliri, geçen yıla göre yüzde 168 artışla 9.1 milyar dolar oldu ve 'tüm zamanların en yüksek seviyesine' ulaştı. Bu, şirketin toplam üç aylık gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu.