Apple, macOS Ventura'yı Tanıttı: İşte Tüm Özellikleri

Apple, geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde macOS'un yeni sürümünü tanıttı. Yeni işletim sistemi macOS Ventura, yeni bir Stage Manager aracı, Spotlight, Mail ve Safari güncellemeleri ve işletim sistemini iOS'a daha da benzeten diğer pek çok özelliği içeriyor.

macOS Ventura ile birlikte artık çalıştığınız pencereyi ortalarken ekranınızın sol tarafındaki açık pencerelerinizi otomatik olarak düzenletebilirsiniz. Kullanıcılar aynı anda birden fazla pencereyi kolayca açmak için pencereleri gruplandırabilir.

Spotlight da yeni güncellemelerle birlikte macOS Ventura'ya katılıyor. Artık fotoğraf kitaplığınızdaki görüntüleri bulabilir ve bunları konuma, kişilere, sahnelere, nesnelere veya dâhil edilen metne (Canlı Metin özelliği aracılığıyla) göre arayabilirsiniz. Ayrıca Spotlight'tan da artık işlem yapabileceksiniz (zamanlayıcı başlatma, kısayol çalıştırma gibi).

Mail uygulamasında yapılan aramalarda artık daha fazla tam önizleme, anlık öneriler ve yazım hatası düzeltmeleri de dâhil olmak üzere pek çok yenilik var. Artık uygulama içinde e-postaları planlayabilir ve geri gönderebilir, gelecekte mesajlara geri dönmek için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve takip önerileri alabilirsiniz.

macOS Ventura ile Arayüz Giderek iOS'a Yaklaşıyor

Safari artık kullanıcıların arkadaşlarının gerçek zamanlı olarak hangi sekmeleri görüntülediğini görmelerini sağlayan yeni bir Sekme Grupları özelliğine sahip. Yer imi listelerinde birlikte gezinebilir ve sohbetleri veya aramaları doğrudan tarayıcıdan başlatabilirsiniz. Ayrıca birden fazla desteklenen platformda geleneksel parolaların yerine geçen biyometrik "parola anahtarları" da macOS Ventura ile geliyor. Apple, Google ve Microsoft, bu ayın başlarında tüm mobil, masaüstü ve tarayıcı platformlarında parolasız oturum açmayı desteklemeyi taahhüt etmişti.

Mesajlar artık mesajları düzenleme ve göndermeyi geri alma, okunmadı olarak işaretleme ve yanlışlıkla silinirse kurtarma özelliğini içeriyor. Yeni uygulamada, grup sohbetlerindeki dosyalar üzerinde birlikte çalışmayı ve SharePlay oturumlarına katılmayı kolaylaştıran başka özellikler de var.

macOS Ventura ayrıca kullanıcılara iPhone'lar ve Mac'ler arasında FaceTime aramalarını "devretme" olanağını da getiriyor ve kullanıcıların iPhone'un (muhtemelen çok daha iyi) kamerasını Apple bilgisayarlarındaki kamera yerine web kamerası olarak etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

iCloud kullanıcıları artık seçilen bir tarihe veya fotoğraf konularına göre düzenlenebilen altı adede kadar aile üyesi arasında bir fotoğraf kitaplığı oluşturup paylaşabilecekler. macOS Ventura, fotoğrafların paylaşılması için "akıllı öneriler" sağlayacak ve paylaşılan kullanıcılar dâhil edilen öğeleri silebilecek, düzenleyebilecek ve favorilere ekleyebilecek.

Apple, uzun süredir macOS'u mobil sürümlere yakınlaştırma hedefine sahipti ve bunun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son birkaç macOS sürümü, iOS'un temel özelliklerini (Odak ve Kısayollar dâhil) ve ayrıca simgelerinin, pencerelerinin ve menülerinin tasarım öğelerini Mac'e taşıdı. Muhtemelen gelecekte de Apple'ın aynı amaca hizmet ettiğini göreceğiz.