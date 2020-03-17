Apple Mağazaları Bir Sonraki Duyuruya Kadar Kapatıldı

Geçtiğimiz gün Apple, Çin dışındaki tüm Apple Mağazalarının 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurmuştu. Hafta boyunca kullanıcılarını bilgilendiren ABD'li şirket bu kararını değiştirdi; yeni karara göre ikinci duyuruya kadar mağazalar kapalı kalacak.

Apple'ın web sitesinde yayınlanan yeni bildirimde müşterilere “perakende mağazalarımız bir sonraki duyuruya kadar kapalı” uyarısında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta coronavirüs sagınına karşı önlem alan ve aynı zamanda stoklarını korumak isteyen Apple, yeni kararında kapalı kalma süresini uzattı.

Ayrıca mağazaların kapalı kalması kararı sonucunda pek çok kullanıcı iade ve onarım prosedürleri hakkında açıklama bekliyordu. Şirket tarafından yayınlanan belgede nağazalar yeniden açıldıktan sonra iade süresinin 14 gün boyunca uzatılacağına yer verildi.