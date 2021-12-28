New York'taki Apple Mağazaları Omicron Nedeniyle Kapatıldı

New York'ta yer alan Apple mağazaları, Omicron kaynaklı vaka artışı nedeni ile geçici süreliğine kapatıldı. Fiziksel olarak faaliyete ara veren mağazalardan çevrim içi siparişlerin verilmeye devam edileceği açıklandı.

Apple Mağazaları, Artan Vakalardan Dolayı Faaliyete Ara Verdi

Omicron varyantı, koronavirüs vakalarında ani artışın yaşanmasına yol açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, artan COVID-19 vakaları nedeni ile oldukça önemli bir adım attı.

Teknoloji devi, New York'ta yer alan perakende satış noktalarını geçici süreliğine kapatma karar aldı. Söz konusu mağazaların ne zaman açılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü mağazaların fiziksel olarak faaliyete devam edeceği tarih bilinmiyor.

New York'ta yaşayan kişiler, söz konusu mağazalar üzerinden çevrim içi olarak sipariş vermeye devam edebilecek. ABD merkezli teknoloji devi tarafından atılan adım, çok sayıda insanın kapalı ortamda bulunmasının önüne geçecek.

Apple, 2020 yılının başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan tüm perakende satış noktalarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatmıştı. Mağazalar yeniden fiziksel olarak faaliyet vermeye başladığında COVID-19 tedbirleri uygulamasına geçilmişti. Bu kapsamda maske ve mesafe kurallarına uyulması istenmişti.

İlk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Apple'ın bu konuda yeni önlemler almasına yol açtı. Şirket, iki hafta önce müşterilerin perakende satış noktalarını ziyaret ederken maske takmaları gerektiğini söylemişti.

Teknoloji devi, bu ayın başlarında artan vakalar nedeni ile Miami, Ottawa, Ontario ve Annapolis'te yer alan mağazalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Alınan yeni karar sonucunda New York'ta bulunan mağazalar da geçici süreliğine faaliyete ara verdi.

Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada, koşulları düzenli olarak izlediklerini, önlemleri çalışanların ve müşterilerin sağlığını göz önünde bulundurarak ayarladıklarını ifade etti. Apple çalışanların ve müşterilerin maske takması, ücretli hastalık izni gibi önlemlere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Apple mağazaları için alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni COVID-19 varyantı Omicron nedeni ile geçici süreliğine faaliyete ara veren mağazalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.