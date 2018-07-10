Apple Mağazalarında Bir Soygun Daha

Apple mağazaları hırsızlık olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçen hafta ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir Avm içerisindeki Apple mağazası, 4 hırsızın saldırısı sonucu soyulmuştu. Benzer bir soygun olayı bu defa New York’ta yaşandı.

New York’ta yine bir Avm içerisinde yer alan Apple mağazasının, kapşonlu kyafetler giyen 5 kişi tarafından saniyeler içerisinde soyulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde mağazaya müşteri gibi gelen ve akıllı telefonları incelemeye başlayan 5 kişinin, mağazada bir süre oyalandıktan sonra aniden akıllı telefonları kapıp koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlar ilk olarak girişte bulunan iPhone 8 ve iPhone X‘leri incelemeye başlıyor. Daha sonra bir anda masadaki ürünleri toplamaya başlayan hırsızlar, ürünleri bulundukları masaya bağlayan kabloları da çekerek koparıyor. Hırsızlar, yaklaşık 15 saniye içerisinde masadaki ürünleri toplayarak mağazadan ayrılıyor.

Mağaza yetkilileri, kapşonlu kıyafetler giyen hırsızların 20’nin üzerinde akıllı telefonu çaldığını belirtti. Polis hırsızların bulunması için çalışma başlatırken, önemli bir bilgi paylaşana 5 bin dolar verileceğini duyurdu.