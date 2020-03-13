Apple Mağazalarında Ürün Denemelerine Kısıtlama!

Apple çalışanlarına verdiği talimatla birlikte müşterilerin Apple Store içerisinde satın alma öncesi ürün denemelerine kısıtlama getirilmesini istedi.

'Denememelerini Tavsiye Edin'

Apple mevcut politikaları doğrultusunda müşterilerin ya da ziyaretçilerin ürünleri deneyimleyebilmesine olanak sunuyor. Bu hala bu şekilde devam etse de çalışanlara gönderildiği iddia edilen talimatta müşterilere yönelik uyarıların yapılmasının belirtildiği söyleniyor.

Örneğin Watch ya da AirPods almak isterseniz bu ürünlerin sizde nasıl durduğunu ve uyum sağlayıp sağlamadıklarını test etmek isteyebilirsiniz. Nitekim hala denemeye devam edebilirsiniz ancak çalışanların bunu tavsiye etmemesi muhtemeldir. Tabii tüm bunların Covid-19 salgını kaynaklı hijyen endişelerinden gerçekleştiğini düşünebiliriz.

Virüs Yüzeylerde Ne Kadar Dayanabilir?

Bu soru hala belirsizliğini koruyor olsa da son çalışmalara göre virüsün havada 3 saat, bakırda 4 saat, kartonda 24 saat ve paslanmaz çelikte 3 gün yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.