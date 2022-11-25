Beklenen Fatura Kesildi: Apple Mağazalarındaki Ürünlere El Konuldu!

Birkaç ay önce Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın sattığı cihazların kutusunda güç adaptörünü bulundurmayarak tüketicilere zarar verdiği kararına vardıktan sonra ülkedeki iPhone satışlarının askıya alınmasını emretti. Apple bir milyon dolarlık para cezasına çarptırılmasına rağmen emirleri dinlememekte ısrarcı oldu.

Şimdi ise federal bölge merkezli tüketici koruma düzenleyicisi, teknoloji devi Apple'ın gereksinimlere uymaması nedeniyle perakendecilerden ve perakende mağazalardan Apple'a ait tüm iPhone'lara el koydu.

Technoblog tarafından hazırlanan rapor, Brezilya'daki farklı perakende mağazalarındaki iPhone'lara el konulduğunu ortaya koyuyor. Düzenleyiciler, bu operasyonun bir parçası olarak, Apple'ı akıllı telefonların kutuda bir şarj cihazıyla birlikte gönderilmesini gerektiren yerel yasalara uymaya zorlamayı planladıklarını belirtiyor.

Apple Yasal Süreci Kazanacağını İddia Ediyor

Bilmeyenler için Apple, iPhone 12 serisi ile kutuya şarj cihazı dâhil etmeyi bırakmıştı ancak şirket bu kararından bir süre sonra yeni üretilen iPhone 11 serisinin kutularından da şarj cihazlarını kaldırmıştı.

Cihazlara el konulduktan sonra Apple, Brezilya hükûmetinden şirket itirazda bulunduğu için nihai karar verilene kadar ülkede akıllı telefon satışına izin vermesini istedi.

Apple yasal savaşı kazanacağından emin olduğunu söylese de eylemleri aksini gösteriyor. Pazara yeni giren Apple TV 4K, kutuda bir USB-C şarj cihazıyla geliyor ancak şirket bunun arkasında yatan nedeni açıklamıyor.