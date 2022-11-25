İlginç İddia: Apple Manchester United'ı Satın Alacak

Son yıllarda teknoloji devlerinin kendi sektörlerinde büyük çaplı alımlar yaptığına şahit olduk. Bunun en bilindik örneklerinden biri Elon Musk'ın Twitter'ı ve Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alması oldu. Ancak yeni ortaya atılan bir iddia, bu satın alımlardan bir hayli farklı bir anlaşmayı işaret ediyor.

Bugün The Daily Star'da çıkan bir habere göre halihazırda dünyanın en değerli şirketi olan Apple, İngiliz spor kulubü Manchester United'ı satın almak istiyor. Anlaşma için biçilen değer ise 7 milyar dolar.

Apple Manchester United'ı Satın Alacak Mı?

Kısa sürede hem sosyal medyada hem de teknoloji sektöründe yankı uyandıran habere göre Apple, İngiliz spor devi için 7 milyar dolar ödemeye hazır.

2005 yılından beri çoğunluğu ünlü Glazer ailesine ait olan kulüp, son yıllarda özellikle futbol takımının gözle görülür düşüşüyle dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz hafta yeni strateji planını açıklayan kulüp, gerektiği takdirde kulübün dahi satılabileceğine dikkat çekmişti.

Manchester United, ABD'de beyzbol alanında yaptığı yatırımların bir benzerini de dünyanın en büyük spor ekonomilerinden biri olan futbol için yapmak isteyen Apple için bulunmaz bir nimet olabilir.

Tüm bu iddialara karşın güvenilir Apple kaynaklarından gelen bilgilere göre firmanın hiçbir şekilde Manchester United'ı satın almakla ilgilenmediği belirtiliyor.