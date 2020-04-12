Apple Maps, Corona Virüsü Test Yerlerine Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Apple Maps için geliştirilen Apple İşletme Kaydı sitesi, Corona virüsü testi gerçekleştiren laboratuvarların, hastanelerin, sağlık kuruluşlarının yerlerinin çok daha hızlı ve kolay tespit edilebilmesini sağlıyor. Apple İşletme Kaydına bilgilerini giren sağlık kuruluşları, Apple Maps uygulamasına aktarılarak, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanacak.

Sağlık kuruluşlarının, Apple İşletme Kayıt sayfasından CSV şablonu indirmeleri ve doldurmaları gerekiyor. Şablonda, sağlık kuruluşunun adı, iletişim bilgileri, konum bilgileri, Corona virüsü için başvuruda bulunacak kişilerin randevu almaları gerekiyorsa, test saat bilgileri isteniyor.

Corona Virüsüyle ilgili Müdahalede Bulunan Sağlık Kuruluşları Kırmızı Tıbbi Logo ile Gösteriliyor

Doldurulan form, Apple şirketine iletiliyor ve Apple bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyor. Kayıt aldıktan sonra bilgilerin Apple ile paylaşılmasının ve Apple'ın ne kadar sürede formun kontrolünü gerçekleştireceği bilinmiyor. Apple, gerekli gördüğü durumda, sağlık kuruluşuyla iletişime geçebileceğini belirtiyor.

Gönderilen formun Apple tarafından onaylanmasının ardından, ilgili sağlık kuruluşunun bilgileri kırmızı tıbbi logo ile Apple Haritalar uygulamasında yer alıyor. Google ve Apple şirketinin, Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla birlikte bir Corona virüsü temas uygulaması geliştirdiklerini açıklamasının ardından Apple Haritalar sağlık kuruluşlarının yerlerinin daha kolay tespit edilebilmesi için çalışmalara başladığını belirtti.