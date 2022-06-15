Apple, MLS Liginin Yayın Haklarını Aldı

Apple geçtiğimiz gün önümüzdeki 10 yıl boyunca MLS maçlarını yayınlamak için Major League Soccer ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. 2023 sezonundan itibaren Apple, Apple TV uygulaması aracılığıyla erişilebilecek bir MLS yayın hizmeti sunacak ve hizmet, tüm MLS maçlarını kesinti kısıtlaması olmadan canlı olarak gösterecek, böylece herhangi bir maçı her yerden izleyebileceksiniz.

MLS yayını, tüm MLS, Leagues Cup ve belirli MLS NEXT Pro ve MLS NEXT maçlarını içerecek. Yayında ayrıca haftalık canlı öne çıkanlar gösterisi, maç tekrarları, önemli anlar, analizler ve diğer orijinal programlar yer alacak. Apple'ın basın açıklamasına göre MLS yayınına kaydolmamış Apple TV+ aboneleri de sınırlı sayıda maç izleyebilecek.

Tüm MLS Maçları Apple TV+'ye Taşınıyor

The Athletic'e göre taraftarlar yerel bir TV yayınında yerel takımlarının maçlarını izleyemeyecekler. Bu maçları izlemek için taraftarların Apple TV MLS yayınına kaydolmaları gerekecek. MLS tam sezon bilet paketleri, MLS yayınına erişimi de içerecek. Ayrıca kullanıcılar, Apple TV+'a abone olmak zorunda kalmadan MLS yayınına abone olabilecekler.

Lansmandan itibaren MLS ve Lig Kupası maçlarında İngiliz ve İspanyol spikerler, Kanada kulüplerini içeren maçlarda Fransız spikerler olacak. Apple henüz fiyatlandırma, nereden ve nasıl kayıt olunacağı ve programlamayla ilgili ayrıntılar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Gerekli tüm ayrıntılar Şubat ayının sonunda veya Mart ayının başında 2023 MLS sezonunun başlamasından önce açıklanacak.

Awful Announcing, Apple'ın MLS ile anlaşmasının, abonelere bağlı olarak esnek bir oran ile minimum 2,5 milyar dolar değerinde olduğunu belirtiyor.