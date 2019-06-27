Apple Music 60 Milyon Abone Sayısıyla Rekor Kırdı

Dünyanın en büyük müzik uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen Apple Music, 60 milyon abone sayısı ile önemli bir rekora imza attı. iTunes’in müdürü, Fransız internet sitesi Numerama’ya yaptığı bir röportajda bazı detaylar paylaştı. İşte haberimizin ayrıntıları.

Apple'ın birçok cihazı daha profesyonel hale getirmeye çalıştığı çok bariz ortada. Eddy Cue, Apple'ın radyo istasyonu olan Beast 1'in on milyonlarca dinleyicisinin olduğuna da ekstradan değindi ve profesyonelleşmenin her yerde gerçekleşeceğini ifade etti.

Apple Music ve Spotify arasındaki rekabet kızışıyor

Kasım ayı raporlarına bakıldığında Apple Music uygulamasını indiren kişi sayısının 56 milyon olduğu söylendi. O günden bugüne tam 4 milyon abone artışı gerçekleşti. Ne kadar çok yüksek bir rakam gibi görünse bile, Spotify lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.

Dünya geneline bakıldığında Spotify abonelerinin sayısı 100 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Ancak sadece Amerika değerlendirildiğinde, Apple Music 28 milyon aboneye sahip. Spotify ise ABD'de 26 milyon abonesi ile ikinci konumda.

Her iki platform arasında rekabet kızışmaya devam etse bile,her ikisinin de cevap verdiği ihtiyaçlar birbirinden farklı. Apple şirketinin iTunes uygulamasından vazgeçip Apple Music uygulamasına geçmesi ona büyük bir avantaj kazandırmış gibi görünüyor. Peki sizce de Apple Music, ilerleyen dönemlerde Spotify platformunu geçebilecek düzeye ulaşabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.