Apple Music’in Spotify’ı Trollediği Bildirimler Viral Oldu!

1963'ten beri folk-rock müziğin içinde olan efsanevi müzisyen Neil Young, geçtiğimiz günlerde, Spotify’a gönderidiği bir mektup ile gündeme gelmişti. Spotify’ da yayınlanan Joe Rogan'ın podcastinin aşıyla ilgili yanlış bilgiler verdiğini ve dezenformasyona inananların ölümüne neden olma potansiyeli olduğu düşünen ve bunu bir mektup ile dile getiren Young, ‘ya Joe Rogan'ın podcastını kaldırırsınız ya da size müziğimi çaldırmam’ ültimatomu vermişti.

Apple Music, Spotify’ı Adeta Trolledi

Ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan’ın Spotify’da yayınlanan tüm programlarının kaldırılmaması halinde, tüm şarkılarını ve albümlerini platformdan çekeceğini belirten Young, Spotify’dan bir hareket göremeyince tüm albümlerini çekti. Üstelik söz konusu platformdan ayrılıp rakip platform olan Apple Music safına geçince de ortalık fena halde karıştı.

Bunun üzerine, Spotify cephesinden bir açıklama yapıldı. Spotify, koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri 20 binden fazla podcast bölümünü, yanıltıcı bilgiler içerdiği için platformdan kaldırdıklarını ve Young’ı yeniden Spotify’da görmek istediklerini şu sözlerle ifade etti:

“Spotify kullanıcılarının dünyanın tüm müzik ve ses içeriğine erişmesini istiyoruz. Neil'in müziğini Spotify'dan kaldırma kararından dolayı üzgünüz, ancak onu yakında tekrar ağırlamayı umuyoruz"

“Apple Music, Neil Young’ın Evi”

Tüm bu gelişmelerin ardından yalnızca Apple Music üzerinden dinlenebilecek olan Neil Young, Apple’ı bir hayli mutlu etti. Öyle ki, Young’ın parçalarının ve albümlerinin yüklenmesi ile Apple Music kullanıcılarına “Apple Music, Neil Young’ın evi” bildirimi göndermeye başladı. Bununla birlikte Neil Young’ın sanatçı sayfasına da ‘Neil Young’ı Seviyoruz!‘ şeklinde mesajlar ekleyen Apple, rakibini Spotify’ı adeta trolledi.

Bu noktada, 2022’nin başında Spotify geçtiğimiz yıllara göre Apple Music ve diğer rakiplerine karşı bir miktar pazar payı kaybetmiş durumda olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz yıl yüzde 33’e varan pazar payını, 2022’nin başında yüzde 31’e düşüren Spotify, 2021 yılının halen en büyük müzik akış hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. Bu son yaşanan olaylar, 2022 yılını nasıl şekillendirecek merak halindeyiz.