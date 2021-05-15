Apple Music Hi-Fi Detayları Ortaya Çıktı

Apple Music Hi-Fi abonelik paketi, ilk olarak yaklaşık iki hafta önce ortaya çıkmıştı. Sesi olduğu gibi aktaran Hi-Fi ile ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Apple Music'in Android 3.6 sürümünün kodları, kullanıcılara sunulacak olan yeni yüksek kaliteli ses seçeneğinin ne kadar veri ve depolama alanı kullandığını gösterdi.

Apple Music şu anda iki kalite seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerden ilki, kullanıcılara daha yüksek kaliteli müzik akışı deneyimi sağlıyor. İkinci seçenek ise seçimini daha çok veri tasarrufundan yana yapan kişilere yönelik bir deneyim sunuyor. Bu seçenekler, uygulamada Wi-Fi kapalıyken daha az veri kullanmanızı sağlayan, basit bir şekilde geçiş yapabileceğiniz seçenekler olarak yer alıyor.

Apple'ın dijital müzik platformuna eklenecek yeni ses seçenekleri şimdikilerden farklı olarak ses kalitesini üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak. iOS 14.6 beta sürümünde de görülebileceği üzere Apple Music yakın bir zamanda Hi-Fi desteği kazanacak.

Apple Music Hi-Fi Ne Kadar Veri Kullanıyor?

9to5Google'daki habere göre Google Play Store üzerinden indirilebilen Apple Music'in 3.6 beta sürümünün kodlarında yer alan yeni ses seçenekleri ile Apple Music'e gelecek yüksek kalite seçenekleri arasında oldukça büyük benzerlikler tespit edildi. Bu sürümün kodlarında aynı zamanda Apple'ın yüksek kaliteli ses seçeneğinin ne kadar veri ve depolama alanı kullandığı da ortaya çıktı.

Kayıpsız ses, orijinal sese olan bağlılığını korur. Bu ses dosyalarını açmak diğer ses dosyalarına kıyasla daha fazla veri tüketir.

Kayıpsız ses, cihazda daha büyük ölçüde alan kullanır. 10 GB alanda yüksek kalitede 3000 şarkı, kayıpsız 1000 şarkı, yüksek çözünürlüklü kayıpsız 200 şarkı depolanabilir.

3 dakikalık bir şarkı aşağı yukarı şu şekilde veri tüketir: Veri tasarrufu 1,5 MB, 256 kbps ile yüksek kalite 6 MB, 24 bit / 48 kHz kayıpsız 36 MB, 24 bit / 192 kHz yüksek çözünürlüklü kayıpsız 145 MB.

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılabileceği üzere Apple Music yeni ses kalitesi seçeneklerini Android'de "kayıpsız" ve "yüksek çözünürlüklü kayıpsız" olarak adlandırdı. İki seçenek arasındaki en büyük fark, kayıpsızın en fazla 48 kHz ses sunarken yüksek çözünürlüklü en fazla 192 kHz ses sunuyor.