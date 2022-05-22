Birçok Ülkede Apple Music Öğrenci Planı Fiyatları Zamlandı

Apple, çok sayıda ülkede öğrenciler için Apple Music aboneliklerinin maliyetini artırıyor ve indirimleri abonelikler artık yeni zamlı fiyattan yerini alıyor.

Apple Music, üniversite öğrencilerine dünya çapındaki normal plan fiyatlandırmasından daha düşük bir oranda sunulmakta ancak bazı bölgelerdeki öğrenciler, hizmetin fiyatının bir miktar zamlanacağı konusunda uyarıldı.

Bazı ülkelerdeki öğrenci aboneliğine saihp kullanıcılara abonelik ücretinde yapılacak bir değişikliği bildiren e-postalar gönderildi. Twitter kullanıcısı "Nikhil" tarafından alınan bir e-postada, 1,49 dolarlık aboneliklerinin fiyatı 20 Haziran'dan itibaren 1,99 dolar olarak değişeceği bildiriliyor.

Merci pour cette triste nouvelle Apple. pic.twitter.com/zW9lZo5U3d — Nikhil (@LVDNoff) May 21, 2022

Apple Music Zammından Etkilenen Ülkeler

Apple, fiyat artışlarından hangi ülkelerin etkileneceği konusunda bir bilgi vermemiş olsa da değişiklikten tüm öğrencilerin etkilenmeyeceği görülüyor. MacRumors'a göre Avustralya, Hindistan, Endonezya, İsrail, Kenya, Yeni Zelanda, Filipinler, Suudi Arabistan, Singapur ve Güney Afrika'daki öğrenci aboneleri, şu anki zamdan etkilenenler arasında yer alıyor.

Aboneliklerin fiyatlarının neden yükseldiği tam olarak bilinmiyor ancak kur dalgalanmaları, lisans maliyetlerindeki artışlar veya sadece kâr için de dâhil olmak üzere birçok nedenden dolayı olabilir.