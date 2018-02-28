Apple Music Öğrenci Üyeliği Türkiye'de

Abi bi' öğrenci alır mısın?

İnternet üzerindeki birçok serviste olduğu gibi Apple'ın müzik servisi Apple Music'te de öğrenci üyeliği bulunuyordu ancak bu üyelik paketi Türkiye için geçerli değildi. Apple, ülkemizdeki öğrencileri de sevindirerek bu ay 82 ülkede Apple Music için öğrenci programını kullanıma sundu.

En büyük rakibi Spotify ile sürekli yarış içerisinde olan Apple Music, 25 Şubat'ta ülkemizdeki üyelik paketlerine zam yaparak bu yarışta kendi ayağına sıkmıştı. Spotify'da bulunan öğrenci üyeliğinin de ülkemizde kullanılmaması öğrenciler için Apple Music'i pek de cazip kılmıyordu.

Eğer Apple'ın belirlediği koşullara uygun bir kolej veya üniversitede öğrenciliğinize devam ediyorsanız artık siz de 6.99 TL ödeyerek aylık Apple Music üyeliğine sahip olabileceksiniz. Ancak okulu uzatsanız da bu Apple'ın pek de umrunda değil gibi görünüyor. Çünkü öğrenci paketinden yararlanma süresi 4 yıl ile sınırlandırılmış.

Öğrenci üyeliği açmak da gayet basit. Bu haberi sizlerle paylaşmadan hemen önce Apple Music'te öğrenci üyeliği satın almayı denedim. Plan seçme seçeneklerinde üniversite öğrencisini seçtikten sonra .edu uzantılı okulunuzdan aldığınız e-posta adresinizi giriyorsunuz ve okulunuzu seçiyorsunuz. Girdiğiniz e-posta adresine gelen doğrulama linkine tıkladığınızda UNIDAYS onayınız yani Apple Music öğrenci üyeliğiniz tamamlanmış oluyor. Ödemenizi yaptıktan sonra keyifle müzik dinleyebilirsiniz.