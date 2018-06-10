Apple Music'te Küçük Değişiklikler Yapıldı

Spotify'in en büyük rakiplerinden olan Apple Music'in şu anda 40 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Bu abonelere yeni özellikler getirmek isteyen Apple, uygulamaya 'Yakında Gelecek' bölümü ekliyor. Böylelikle yeni gelecek albümleri görmek çok daha kolay hale gelecek.

Hem iOS'a hem de Mac'e geleceği belirtilen bu özelliğin tüm albümleri göstermeyeceği ifade edildi. Yalnızca en beklenen türleri ve farklı kategoride olan albümler için bir liste oluşturacağı dile getirilen Apple'ın sürekli olarak burayı güncelleyeceği ve dinleyicilerin hep farklı isimleri göreceği bildirildi. Ancak yeni listenin sıralama konusunda geliştirilmesi gerektiği düşünülüyor.

Masaüstü sürümde En Çok Satanlar kısmında detaylı bir sıralama yapabilmek mümkünken aynı kategori sisteminin Yakında Gelecek kısmında da olması bekleniyor. Albümün yayınlanma tarihine, türüne ve daha fazlasına göre sıralama yapmasına izin vereceği ön görülen yeni özelliğin yine de başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Son olarak Apple, sanatçı profillerinin düzenini değiştiriyor. Artık sanatçı portreleri daire şeklindeki kabarcıklarda bulunacak ve eğer varsa, yeni yayınlacak albümün tarihi de bu profilin hemen yanında yer alacak. Ayrıca sanatçı proiflinde bir müziği çalmanızı sağlayacak oynat düğmesi yer alacak ve böylelikle şarkıyı çalmak daha pratik hale gelecek.