Apple Music'e Ücretsiz Konserler Geliyor

Bu haftadan itibaren Apple Music, Apple Music Live kapsamında önemli sanatçıların bazı konserlerini canlı olarak yayınlayacak. Bu yeni özellik, Harry Styles'ın üçüncü albümü Harry's House'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Cuma günü bir Harry Styles konseriyle başlıyor.

167 ülkedeki Apple Music aboneleri, canlı konserleri hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek. Apple Music'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Harry Styles konseri, New York, Long Island'daki UBS Arena'da olacak. Apple Music'te hayranlar, Harry's House'un yapımıyla ilgili Zane Lowe'dan Harry ile yapılmış bir röportaja göz atabilecek. Albümü kitaplığınıza önceden eklemek için bir bağlantının yanı sıra şarkıcıyla ilgili çalma listeleri de aynı pencerede mevcut olacak.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f