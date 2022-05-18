Apple Music'e Ücretsiz Konserler Geliyor

Bu haftadan itibaren Apple Music, Apple Music Live kapsamında önemli sanatçıların bazı konserlerini canlı olarak yayınlayacak. Bu yeni özellik, Harry Styles'ın üçüncü albümü Harry's House'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Cuma günü bir Harry Styles konseriyle başlıyor.

167 ülkedeki Apple Music aboneleri, canlı konserleri hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek. Apple Music'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bir sanatçının müziği üzerinde stüdyoda ne kadar zaman ve emek harcayacağının önemi yok, asıl önemli olan çalışmalarını gerçekten gösterdikleri sahnedir. Apple Music Live, tam da bunu gerçekleştirmeleri için tasarlandı. Müzikteki en büyük yıldızlara, hayranıyla nasıl bağ kurduklarını ve şarkılarının canlı performansa nasıl dönüştüğünü göstermeleri için mümkün olan en büyük platformu sağlıyoruz."

Harry Styles konseri, New York, Long Island'daki UBS Arena'da olacak. Apple Music'te hayranlar, Harry's House'un yapımıyla ilgili Zane Lowe'dan Harry ile yapılmış bir röportaja göz atabilecek. Albümü kitaplığınıza önceden eklemek için bir bağlantının yanı sıra şarkıcıyla ilgili çalma listeleri de aynı pencerede mevcut olacak.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f — Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2022

Apple Music Konserlerinin Sayısı Artabilir

One Night Only in New York konserini Cuma günü Apple Music üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz. Eğer Cuma günü konser saatinde müsait değilseniz 22 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde tekrar yayınları da olacak.

Bu özellik yeni olsa da bu, Apple'ın konser canlı yayını konusundaki ilk atılımı değil. Daha önce 2007'de İngiltere'de iTunes Festivali'ni yönetmişti. 2014 yılında ABD'ye getirdiği festivali şirket birkaç yıl sonra durdurdu. Apple'ın bu konserleri hangi işleyişte ve ne sıklıkla sürdüreceği şimdilik belli değil ve muhtemelen Harry Styles konserinde alınacak veriler, özelliğin geleceğine de ışık tutacak.