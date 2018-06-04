Apple Music Web Oynatıcısı Hizmete Sunuldu

Spotify ile birlikte streaming müzik piyasasının iki önemli oyuncusundan birisi olan Apple Music, nihayet web oynatıcısını hizmete soktu. Kullanıcılar, yeni güncellemeyle applemusic.com üzerinden oturum açarak, tüm müzikleri kolaylıkla dinleyebilecek.

Apple Music, her ne kadar Spotify’ın gerisinde kalmış gibi görünse de aslında büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 40 milyon kullanıcı barajını geçen platform, çok önemli bir kilometre taşını tamamlamıştı.

70 milyon abonesi bulunan Spotify’a yetişmek için var gücüyle mücadele eden Apple Music, sanatçıların kendi internet sayfaları üzerinden parçalarını tanıtabilecekleri bir aracıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir Reddit kullanıcısı, aracın aldığı yeni güncellemede, Apple Music hesabı ile giriş yapılabildiğini keşfetti. Buna göre, kullanıcıların oturum açtıktan sonra çalma listelerine ve albümlerine erişebildikleri gibi, müziklerin yalnızca 30-90 saniyesini değil, tümünü dinleyebiliyor.

Apple’ın yeni güncellemesinde, applemusic.com’da oturum açarak Apple Music hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Uygulamaya erişim yaptıktan sonra şarkılarınıza, çalma listelerinize ve albümlerinize erişebiliyorsunuz.

Öte yandan ana sayfa üzerinde bulunan ••• butonuna tıklayarak, oynatma listesini doğrudan kitaplığınıza ekleyebilir, araç üzerinde durdurma, oynatma ve diğer parçaya geç gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Cupertino merkezli teknoloji devinin, 4 Haziran - 8 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği WWDC 2018 etkinliğinde Apple Music ile ilgili önemli gelişmeler paylaşmasını bekliyoruz.