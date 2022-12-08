Apple Müzik'e Karaoke Özelliği Geldi!
iOS 16.2 ile birlikte Apple Müzik'e karaoke özelliği geldi. Yeni karaoke özelliği sayesinde kullanıcılar şarkılara farklı modlarla eşlik edebilecek.
Apple Müzik, popüler gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini yepyeni bir karaoke tarzı modla genişletiyor. Apple Music Sing olarak adlandırılan bu yeni özellik, kullanıcıların ayarlanabilir vokaller ve gerçek zamanlı şarkı sözleriyle en sevdikleri şarkılara eşlik etmelerini sağlıyor.
Apple Music Sing'in doğrudan Müzik uygulamasına entegre edilmesi, "herkesin katılmasını eğlenceli ve kolay" hâle getiriyor. Apple Music Sing, en sevdiğiniz milyonlarca şarkıyla birlikte mırıldanmanın, rap yapmanın, jam'lemenin veya dilediğiniz türde şarkıyı söylemenin yeni bir yolu.
Geliştirilen bu yeni özellik ile birlikte şarkı sözlerine eşlik etmek çok daha pratik. Tamamen ayarlanabilir vokaller, orijinal sanatçıyla düet yapmanızı, solo şarkı söylemenizi veya miksaj yapmanızı sağlıyor.
iOS 16.2 ile Apple Müzik'e Gelen Yeni Özellikler
- Ayarlanabilir vokaller: Kullanıcılar artık bir şarkının vokal seviyeleri üzerinde kontrole sahip. Orijinal sanatçı vokalleriyle şarkı söyleyebilir, başrolü üstlenebilir veya Apple Müzik kataloğundaki milyonlarca şarkıyı karıştırabilirler.
- Gerçek zamanlı şarkı sözleri: Kullanıcılar, vokallerin ritmine göre en sevdikleri şarkılara eşlik edebilir.
- Arka plan vokalleri: Aynı anda söylenen vokal dizileri, kullanıcıların takip etmesini kolaylaştırmak için ana vokallerden bağımsız olarak hareket edebilir.
- Düet görünümü: Birden çok vokalist, düetlerin veya birden çok şarkıcının eşlik ettiği parçaların kolayca söylenebilmesi için ekranın karşıt taraflarında gösterilir.
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