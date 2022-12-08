Apple Müzik'e Karaoke Özelliği Geldi!

Apple Müzik, popüler gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini yepyeni bir karaoke tarzı modla genişletiyor. Apple Music Sing olarak adlandırılan bu yeni özellik, kullanıcıların ayarlanabilir vokaller ve gerçek zamanlı şarkı sözleriyle en sevdikleri şarkılara eşlik etmelerini sağlıyor.

Apple Music Sing'in doğrudan Müzik uygulamasına entegre edilmesi, "herkesin katılmasını eğlenceli ve kolay" hâle getiriyor. Apple Music Sing, en sevdiğiniz milyonlarca şarkıyla birlikte mırıldanmanın, rap yapmanın, jam'lemenin veya dilediğiniz türde şarkıyı söylemenin yeni bir yolu.

Geliştirilen bu yeni özellik ile birlikte şarkı sözlerine eşlik etmek çok daha pratik. Tamamen ayarlanabilir vokaller, orijinal sanatçıyla düet yapmanızı, solo şarkı söylemenizi veya miksaj yapmanızı sağlıyor.

iOS 16.2 ile Apple Müzik'e Gelen Yeni Özellikler